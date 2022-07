Secretaría de Trabajo continúa asesorando a municipios del interior

La idea de recorrer las localidades pampeanas surge desde hace un tiempo de la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, para darle un asesoramiento a cada trabajador que se encuentre a lo largo o ancho del territorio provincial.

El secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que si bien hay delegaciones en General Acha, 25 de Mayo y en General Pico, más la sede de Santa Rosa “muchas veces por la geografía provincial quedan aisladas algunas localidades. Por formación política e institucional no hay pueblos chicos ni pueblos grandes, por lo que tratamos de suplir esa cuestión de las distancias en cuanto al asesoramiento y al acompañamiento de las necesidades de los trabajadores. En este tiempo un poco convulsionado, sobre todo aquellos trabajadores vulnerables o los no registrados, que puedan tener su acompañamiento en algún tipo de reclamo e inclusive de readecuación de la escala salarial o del derecho del propio trabajador”.

En cuanto al área de Relaciones Laborales, en un primer término tuvo un rol importante en la readecuación del funcionamiento en algunas delegaciones “y a partir de allí se generó una agenda muy interesante y activa, con los trabajadores de aquellas localidades que no tienen la inmediatez de una delegación. Como ejemplo, en el caso de Limay Mahuida, que no tienen asesoramiento jurídico permanente como lo hay en otras ciudades”.

Desde el área de Empleo, Pedehontaá señaló que hay una historia, “continuamente en cada uno de los pueblos y en un trabajo articulado con los intendentes, no solo con el programa Primer Empleo, desde la gestión anterior, su fortalecimiento se forjó a través de Celeste Segurado, que desde hace muchos años está recorriendo la Provincia con formación y capacitación. Tomó mucho valor en estos tiempos, donde se necesita contar con mano de obra calificada. Estamos tratando de acercar las herramientas que tenemos, que en este tiempo son muy fuertes y poderosas. Fortalecimiento del Trabajo es un programa que está funcionando muy bien y genera trabajo genuino. También tenemos la otra parte que califica y dota de herramientas al trabajador desocupado para acceder al trabajo formal”.

En el primer balance o auditoría que realizaron desde la Secretaría, “nos dimos cuenta que estamos arriba del 86% de continuidad laboral de quienes ingresan con esta herramienta. El gobernador Sergio Ziliotto, tomó la decisión de aumentar las prestaciones a tres meses más, con un dinero que es el doble, a los fines que el empleador pueda aprovechar esto como una plataforma de formación y capacitación y pueda darle valor agregado a la mano de obra elegida”.

Por su parte, Leonardo Luque, director de Relaciones Laborales, detalló que el objetivo es seguir generando vínculos con los diferentes municipios pampeanos, “para llevarle asesoramiento a esos trabajadores. Visitamos una localidad por semana, llevamos un abogado y administrativos. Además, acercamos las escalas salariales, hacemos asesoramiento gratuito y si hubiera algún problema que no se pudiera resolver en el momento, se sigue trabajando en la delegación más cercana”.

La recepción de los municipios es muy buena, “les dejamos el contacto para que se puedan comunicar con nosotros sobre las situaciones o problemáticas que vayan llegando”.

Realizan encuentros, generalmente en los municipios, en las diferentes zonas de la Provincia, “más que todo para los trabajadores que se encuentran lejos de alguna delegación».

Las próximas localidades a visitar serán Santa Isabel, Algarrobo del Águila y Puelén.