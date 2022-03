Sebastián Yatra eligió un traje color rosa que marca tendencia: adiós al smoking blanco y negro

El cantante, que tiene una nominación por el tema «Dos oruguitas», lució un traje de Moschino que fue elogiado y criticado. ¿Moda o «muñeco de pastel»?

Sebastián Yatra no fue uno más en la alfombra roja de los premios Oscar 2022. El cantante pisó por primera vez el Dolby Theatre de Los Ángeles ya que está nominado por la canción «Dos oruguitas», de la película «Encanto» y llamó la atención no sólo por su carisma y belleza sino también por el outfit que eligió.

Lejos de presentarse con algún smoking con los clásicos colores blanco, negro, gris o azul, el artista se vistió con un rosa que combinó con zapatos rosas y negros. La decisión cosechó más halagos que críticas, como una usuaria de Twitter que aseguró que parecía un «muñeco de pastel». «Yatra Yatra no amixx, just NO, pareces muñeco de pastel pero no en una buena manera. Te ves medio chubby y nada más no Amix, llámame el otro año #Oscars2022», sentenció.

Otros mensajes le dieron el visto bueno. «La vida es un poquito mejor en rosa… Sebastián Yatra elige un traje firmado por Moschino», anunció un portal.

Yatra no fue el único que le escapó a la tradición. Kodi Smit-McPhee (‘The power of the dog’), optó por un esmoquin celeste de Bottega Veneta que fue tan elegante como original.