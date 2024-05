Se realizó en Anguil el acto central por el 25 de Mayo en La Pampa

Con la presencia de autoridades provinciales, municipales y del Ejército Argentino, entre otras, se desarrolló esta mañana el desfile cívico militar por las calles de la localidad que fue acompañado por numerosos vecinos y vecinas a pesar del día frío. Luego se realizó una peña folclórica y una feria de artesanos, con puestos de comidas.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, que fue acompañado por los ministros de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez; de Salud, Mario Kohan; de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli; de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; y de Educación, Marcela Feuerschvenger y la intendenta anfitriona, Daniela Fernández.

«Se quiere tergiversar todo, cuando hablan de libertad, hablan de libertad de mercado, que se la lleven unos pocos», expresó el ministro Pascual Fernández en su contundente discurso y advirtió al arco político provincial que «no es tiempo de individualismo ni sectarismos: es tiempo de pensar en los pampeanos y pampeanas».

«Estamos en tiempos muy difíciles, pero cada uno de ustedes tiene que saber el compromiso que lleva adelante el gobernador Sergio Ziliotto, ese compromiso que le dieron en las dos últimas elecciones para que nos represente y levante las banderas que desde hace tiempo venimos sosteniendo», dijo el ministro.

El funcionario consideró que «los héroes de la Primera Junta marcaron el origen de la unidad nacional. Cada uno de nosotros somos los que tenemos que hacernos responsables de un mejor futuro, que no es el que nos muestran hoy, que quiere que cada uno se salve solo, mirando su propio ombligo. La salida es colectiva, con el esfuerzo conjunto». «Héroes son los de Malvinas»

«Se quiere tergiversar todo, cuando hablan de libertad, hablan de libertad de mercado, para que se las lleven unos pocos. Dicen que son héroes los que se llevaron los dólares, pero héroes son los de Malvinas, los que fueron, los que se quedaron y los que volvieron; héroes son los que se levantan cada día a trabajar», dijo Fernández.

El ministro manifestó: «la Primera Junta fue una actitud de rebeldía ante la imposición. Nosotros no vamos a permitir la genuflexión, es primordial mantener el federalismo que nos quieren arrancar, quieren imponer un centralismo porteño que ha afectado muchísimo a la Nación. Fueron los caudillos federales los que lograron imponer otra visión, ahora quieren que cada uno de nosotros estemos dispersos, lo mismo con las provincias».

Y señaló: «A partir de las coincidencias es cuando surgen las causas populares y eso no lo quieren. Les digo a todos que no es tiempo de individualismo ni sectarismos, es tiempo de pensar en los pampeanos y pampeanas. Tenemos la responsabilidad de defender nuestros derechos e intereses».

«La historia marcará quienes fueron genuflexos en tiempos que nos quieren desintegrar. No decaigan, nos quieren sacar muchas cosas, pero no nos quitarán la esperanza, y más temprano que tarde volverá la felicidad para todos los pampeanos y pampeanas».

Por su parte, la intendenta Daniela Fernández afirmó que «el 25 de mayo de 1810 fue el primer eslabón de un largo reclamo de soberanía, de democratización de derechos» y agregó que «allí empezó un proyecto nacional, federal, que incluyó a las provincias y que debemos defender todos los días. Allí empezaron los proyectos colectivos, como hoy lo es el de Anguil”.

«Hoy conmemoramos que la gente reclamaba saber qué pasa y nuestra municipalidad está abierta a todos: contamos los recursos que tenemos, hasta donde podemos llegar, que proyectos tenemos para la comunidad y son proyectos de lo que pasa en la calle, no de escritorio. Queremos hacer de Anguil un pueblo más digno», afirmó.

La intendenta indicó que «hoy también debemos fijar nuestras prioridades: derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo y es ahí donde quiero destacar la labor del gobierno de La Pampa. Es impensado que haya niños sin vacunar, sin escolarizar. Garantizar derechos es eso y el gobierno provincial es un ejemplo en estos 40 años de democracia de dar respuestas».

«Nadie se salva solo, nosotros tenemos que entender eso para garantizar los derechos. Mientras haya al lado nuestro alguien con hambre, con pobreza, los valores de aquel 25 están en peligro. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de reivindicar y defender esos derechos. No es solo de los gobernantes, que tenemos más responsabilidades, sino de todos. Los invito a sumarse a este proyecto de construir un pueblo más justo», concluyó Fernández.