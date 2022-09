Se proyecta incrementar la capacidad energética de La Adela

Autoridades del Gobierno de La Pampa y de la Municipalidad de La Adela mantuvieron una reunión a fin de avanzar en diversos temas que apuntan a incrementar la capacidad energética de la localidad, algo muy necesario a partir del crecimiento poblacional y la demanda que requieren el nuevo hospital y Parque Agroindustrial (PALA).

El secretario de Energía y Minería, Matías Toso, el intendente Juan Barrionuevo, el titular de la Administración Provincial de Energía, Cristian Andrés, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Oscar Vilugrón, y demás representantes provinciales y del municipio, formaron parte del encuentro.

“La reunión fue muy productiva porque estuvimos en una misma mesa trabajando con representantes del Municipio y de la Administración Provincial de Energía, analizando los datos y estudiando la demanda eléctrica de La Adela en el último tiempo. Es una localidad que afortunadamente está en una curva de crecimiento, crece desde el punto de vista productivo y demográfico, eso suma necesidades. Uno de los hitos que hizo que empezáramos a repensar el sistema eléctrico de la zona fue la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto de construir un hospital completamente nuevo, algo que es importante para la Provincia y para La Adela en particular, que además de traer beneficios para la población trae aparejada la necesidad de abastecimiento energético”, comentó Matías Toso a la Agencia Provincial de Noticias.

El secretario destacó los aportes, inquietudes y gestión municipal, y contó que además se trabaja en conjunto con la Cooperativa de La Adela (CEOSPLA), “ayer trabajamos en planificar la mejora y expansión de una línea de baja tensión, atendiendo las necesidades del desarrollo territorial del Municipio, pasando por el PALA, que no solamente tiene muchos emprendimientos en marcha, sino también muchos otros pedidos de factibilidad para la radicación de otros nuevos, por lo que se va a reforzar eléctricamente la zona, y luego se va a construir una parte de la traza de la línea para llegar directamente al lugar donde se emplazará el nuevo hospital de La Adela”.

Los trabajos se harán con el cuidado del paisaje y ambiente, por el lugar donde se ubica la localidad entre la barda y el río.

El funcionario provincial se refirió a la necesidad planteada de avanzar con una nueva obra de gas, diseñada hace algunos años y adaptada a las nuevas necesidades, “es la primera de una serie de diferentes obras a realizar para que, en el marco del Plan Estratégico de Energía donde la Provincia se propone objetivos de generación de electricidad a partir de recursos propios, La Adela pueda ser una de las localidades que lo haga posible. Se estuvieron analizando obras de gas que ayudarían a mejorar el abastecimiento domiciliario en la localidad, pero también daría otro potencial al parque y a la radicación de emprendimientos. Entre esos análisis hubo estudios, a través de Pampetrol, a partir de los cuales evaluaríamos la posibilidad de que en un futuro no muy lejano, se pueda agregar generación de energía eléctrica para el sector industrial o para aportar a la demanda de La Adela”.

A la espera de poder realizar el convenio en los próximos días, el secretario de Energía y Minería informó que se continuará trabajando en un relevamiento del PALA, en miras a hacer un proyecto vinculado a la obra de gas natural en el parque y en el punto de conexión con la demanda domiciliaria.

Inversión que ronda los 50 millones de pesos

Luego del encuentro, el intendente de La Adela agradeció la excelente predisposición de las autoridades del Gobierno provincial para atender esta demanda de la localidad.

“Rápidamente desde la Municipalidad nos pusimos en contacto con la Secretaría de Energía y con la Administración Provincial de Energía para ponernos a trabajar en la nueva línea, más la expansión del sistema, son casi 50 millones de pesos de inversión, que para nosotros representa un enorme esfuerzo que permitirá que la localidad siga creciendo en servicios e infraestructura”, comentó Juan Barrionuevo.

Finalmente, celebró que muy pronto se firmará el convenio y la posibilidad de una obra tan importante, a partir de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, representada por el intendente, la APE, en nombre de Cristian Andrés, y el secretario de Energía, Matías Toso.