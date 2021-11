Se presentará en Quemú Quemú un libro de novela

Para el próximo sábado 6 de noviembre a las 18 está prevista la presentación del libro «Mariposa Blanca» de Mario Morales, en el Club San Martín de Quemú Quemú.

«El final se me ocurrió a eso de las 3 de la mañana, en la fábrica, durante el turno noche mientras esperaba al lado de la hormigonera a que el cemento estuviese listo”, cuenta el autor con una mirada huidiza que igualmente destella.

En esas largas jornadas en que el constante ruido fabril aturde hasta dejar libre la mente que busca desesperadamente escapar como en una especie de defensa del entorno, Mario Morales dibuja una historia paralela. Una que luego, en la frescura vegetal de su patio, volcará al papel.

Mariposa Blanca emerge como el subproducto intelectual del mundo del overol. Como de un detrás que parece no existir y cocinándose a fuego lento, diario, se materializa una novela sensible, profunda, elaborada, con muchas lecturas, llena de matices, pasiones, momentos íntimos, bucólicos, entrañables.

Morales logra componer una obra de vericuetos y contrastes con un recorrido escenográfico, paisajístico y situacional que hace viajar al lector. Un relato que se mueve alternando entre la oscuridad y las luminosidades, entre lo cotidiano y lo místico, con quiebres narrativos y múltiples pasadizos secretos. Una obra acabada que conjuga una trama compleja con una lectura fluida, ágil y altamente disfrutable.