Se licitó la ampliación y remodelación del JIN 2 de la Escuela 26 de Pico

El Gobierno provincial licitó la obra de ampliación y remodelación del JIN 2 de la Escuela N° 26 de General Pico, con un presupuesto oficial, al mes de agosto 2022, de $145.850.539 y un plazo de trabajo de 240 días.

El acto de apertura pública de ofertas se desarrolló esta mañana en la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Educación, con la presencia del ministro Pablo Macione y el director de Programas de Obras Nacionales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Héctor Ameglio. La obra se ejecutará con fondos de la Corporación Andina de Fomentos – Banco de Desarrollo de América Latina. El proyecto de ampliación del Jardín de Infantes, ubicado en el predio de la Escuela Nº 26 -en calles 26 y 9 de la ciudad de General Pico-, responde a la necesidad concreta de solucionar el problema de demanda en materia educativa. El objetivo es alcanzar la cantidad de seis salas con sus respectivos núcleos sanitarios, cocina, sala de reuniones y salón de usos múltiples acorde a la matrícula proyectada.

Actualmente el jardín tiene un salón de usos múltiples muy reducido, casi a una escala de hall, dado que cedió parte de su espacio para dos salas, cocina pequeña, sanitario accesible, secretaría y dos salas con núcleo sanitario, cada una de ellas que datan del proyecto original. La propuesta consiste en ampliar dos salas a continuación de las existentes y otras dos hacia el lado opuesto, dejando el salón de usos múltiples de por medio. De esta manera, se garantiza que todas las salas puedan tener orientación y expansión hacia el noreste.

Con respecto al salón de usos múltiples, se propone ampliar la superficie y de esta manera cubrir el espacio necesario para la matrícula proyectada. A su vez, se remodelará y ampliará el área de cocina actual, a fin de que la misma cubra la demanda prevista. Se remodelará la actual área de Dirección/Biblioteca, para convertirla en sala de reuniones, depósito, secretaría y sanitario accesible.

Características de la construcción

La superficie cubierta a construir es de 458 m², la superficie a refaccionar integralmente 346,90 m² y la superficie a intervenir solo con pintura 90,80 m².

Constructivamente se continuará con los lineamientos de lo existente, muros de ladrillos huecos con revoques, terminación de revestimiento plástico exterior y cubierta de chapa inclinada previendo los desagües de tales faldones a una canaleta oculta.

Las transiciones entre lo nuevo y lo existente se realizará con losas de ladrillos huecos y viguetas pretensadas para circulación y salas. En el caso del salón de usos múltiples, se ejecutará cubierta de losetas pretensadas de hormigón tipo shap.

Las carpinterías serán de aluminio blanco conforme a Planilla de Carpinterías. Las salas llevarán piso de goma, cada una con un color distinto a modo de identificación, incluso a las existentes se les colocará este tipo de piso. El resto del jardín tendrá piso granítico de dimensiones y aspecto idéntico al existente.

Mientras que los cielorrasos serán de placas termoacústicas desmontables en salas y de tipo monolítico de placas de roca de yeso y perfilería galvanizada en el resto de la ampliación.

Las expansiones de las salas contarán con un pórtico a modo de galería materializado con tabiques y losa. Los solados serán de losetas y llevarán un tratamiento de pintura con diseños específicos de juegos.

También se repararán las filtraciones ocasionadas a través de las canaletas de cubiertas existentes, debiéndose corregir y enmendar aquellas, se reemplazará cielorraso de hall actual por uno nuevo y se pintarán y acondicionarán superficies afectadas por humedad.

El acondicionamiento térmico se hará complementando el actual sistema de calefactores con radiadores y se instalarán unidades de frío en salas y oficinas como alternativa de refrigeración de los ambientes. Se plantea el amoblamiento de cada sala y local.

Mejora para la comunidad educativa y movilidad económica

El ministro de Educación de la Provincia, manifestó que mediante esta obra de importancia se amplían cuatro aulas y el salón de usos múltiples y se refacciona lo existente. “Esta obra se encuentra en el marco de todas las obras de nivel inicial que estamos desarrollando, para garantizar no solamente los espacios para salas de 4 y 5 años, sino que ya estamos pensando en la proyección del año que viene para ir progresivamente incorporando sala de 3, para llegar al 2024 con la posibilidad del 100% de los niños y niñas de 3 años”.

Todo esto implica una obra interesante “que se había licitado en su momento pero que no pudo ser adjudicada. Hoy volvemos a hacer esta licitación, que viene a mejorar el funcionamiento de la institución. También se relaciona con otras obras que se van a llevar adelante en General Pico y las que se están realizando en Santa Rosa y en otros puntos de la Provincia”.

Destacó que en toda la Provincia estas obras generan un movimiento económico, “este sistema que nos permite trabajar con empresarios pampeanos, siempre ha sido para nosotros una garantía, no solo por la calidad de la construcción sino por el trabajo que uno puede ir haciendo estando todos en la misma provincia”, enfatizó Maccione.

Por su parte, el director de Programas de Obras Nacionales del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Héctor Ameglio, precisó que la licitación corresponde al Jardín Nº 2 de la Escuela Nº 26, donde se ampliarán dos salas, el salón de usos múltiples, el área de gobierno y la cocina. “Implica el cambio de pisos, en las aulas nuevas tienen piso de goma y en las anteriores se colocara el piso de ese material”.

Hacia el patio el piso será de losetas, la cubierta en su mayoría de chapa. Los tabiques exteriores serán con mampostería húmeda con revoques. En líneas generales se amplía hacia los dos lados, el acceso se mantiene sobre la calle 26. La calefacción es a través de radiadores y el frío a través de split.

Oferta

La única empresa que presentó oferta fue la empresa de Anibal Javier Hernández, radicada en Intendente Alvear, que cotizó $ 217.702.259,90 para la obra.