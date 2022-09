Se licitó el nuevo edificio del Colegio Secundario de Speluzzi

Esta mañana, en el salón de usos múltiples de Speluzzi tuvo lugar la apertura de la licitación correspondiente a la construcción del nuevo edificio para el Colegio Secundario de la mencionada localidad, que tiene un presupuesto oficil superior a los $ 200 millones.

El acto licitatorio fue encabezado por los ministros de Educación, Pablo Maccione, de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, el director de Programas de Obras Nacionales, Héctor Ameglio, y el intendente local, Luis Fredes.

La obra tiene un presupuesto oficial de $ 235.098.600,19 y un plazo de ejecución de 365 días, será financiada por el Ministerio de Educación de la Nación.

Pablo Maccione contó a la Agencia Provincial de Noticias que la obra se estaba tramitando con programas nacionales, con fondos para obras de infraestructura, “hace unos años estamos trabajando en forma conjunta para ello, luego nos tocó la pandemia lo que modificó las prioridades de inversión. Hoy podemos llegar con esta licitación para un edificio nuevo, de un Secundario que está funcionando parte en escuela primaria, parte en aulas que construimos colaborativamente con el intendente y también están usando el salón de usos múltiples, así que era absolutamente necesaria, era una prioridad para la Provincia”.

Considerando que la infraestructura hace a la calidad educativa, el ministro sostuvo que también permitirá recuperar espacios en el Primario, “nuestro compromiso es seguir acompañando en lo que sea necesario para que Speluzzi tenga todos los servicios con la mejor oferta y la mejor infraestructura”.

El nuevo edificio se construirá en el mismo predio de la Escuela Primaria, tendrá 6 aulas, con todas las dependencias necesarias para el funcionamiento de las diversas áreas administrativas

“Es una satisfacción inmensa para todo el Gobierno provincial, es un nuevo Secundario que cumple con todas las necesidades que planteó el Ministerio de Educación y responde a las necesidades que tiene la localidad. Tuvimos una sola oferta, está dentro de los parámetros que tenemos como válidos para poder adjudicarlo, es un incremento del 18%, lo vamos a evaluar, al igual que la documentación y de no haber inconvenientes estaremos haciendo los trámites para la firma de contrato y comenzar con la obra”, manifestó Julio Rojo.

El ministro de Obras y Servicios Públicos se refirió a la acción conjunta entre Nación, Provincia y los municipios, “Nación nos acompaña permanentemente con financiamiento, es algo que tenemos que destacar, Educación, que transmite las problemáticas edilicias para lo pedagógico y demás, y Obras Públicas, como brazo ejecutor. No es ni más ni menos que remarcar el compromiso del Gobierno provincial de estar presente en todo el territorio, viendo las necesidades y dando respuestas”.

A modo de cierre, el funcionario provincial hizo hincapié en que las obras no solamente resuelven una necesidad sino que, además, dinamizan la economía y generan una movilización de recursos generando trabajo.

Intendente

Luis Fredes agradeció la presencia de las autoridades y destacó la importancia de la obra, muy esperada para la localidad, “es el sueño de todos los habitantes de Speluzzi, era muy necesaria por el crecimiento poblacional. Tenemos una matrícula cercana a los 80 chicos en Primario, otros 75 en Secundario, y hablaba con el ministro de Educación sobre Sala de 4 y Jardín, por lo que a partir de la obra todos irán primero a la Primaria y luego a la Secundaria en Speluzzi, por lo que es un día muy especial”.

Haciendo hincapié en el arraigo que tienen por la localidad, el jefe comunal explicó que la gran mayoría de las y los estudiantes en edad de Secundario lo están haciendo en Speluzzi, “lo que marca la importancia que tiene este edificio”.

Oferta económica

La única empresa que formó parte de la licitación fue IASER, que cotizó $ 388.050.000, un 18% por encima del presupuesto oficial. Luego de la licitación las autoridades recorrieron la Escuela y el espacio físico donde se hará la nueva construcción.