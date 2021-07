Se incendió la planta de la cervecería Quilmes

Bomberos Voluntarios de Quilmes controlaron las llamas. El incendio se originó alrededor de las 16, ya fue controlado y no se registraron heridos.

Un gran incendio se desató este sábado en cercanías las instalaciones de la cervecería Quilmes y afectó a la planta principal. El cuerpo de bomberos voluntarios de ese distrito bonaerense trabajaron en el lugar para apagar las llamas.

El hecho se originó alrededor de las 16 en las inmediaciones a la fábrica ubicada sobre la Avenida 12 de Octubre de la ciudad quilmeña. De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en un depósito de caños de plásticos localizado al costado de las vías del tren Roca, aunque todavía se realizan pericias para determinar el lugar exacto.

Las llamas se expandieron hasta alcanzar parte de las instalaciones de la cervecería. Según informó Infobae, no se registraron heridos. “Está todo controlado, no hay ningún herido”, aseguraron fuentes del municipio. No obstante, una ambulancia del SAME se acercó al lugar de manera preventiva.