Se inauguró un Centro Materno Infanto-Juvenil en La Adela

Asimismo, las autoridades sanitarias provinciales brindaron detalles del nuevo hospital nivel 4 a construirse en la localidad que permitirá, por primera vez, tener nacimientos en La Adela y practicar cirugías.

El ministro de Salud de la provincia, Mario Rubén Kohan, inauguró esta mañana en la Casa de la Salud, el Centro Materno Infanto Juvenil, en La Adela.

Formaron parte de la ceremonia, además, el intendente local, Juan Barrionuevo, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, la directora de Epidemiología, Ana Bertone, el jefe de Zona Sanitaria, Rodrigo Ortiz, y el director del Centro de Salud, Mariano Quiroga.

Continuando con la política de descentralización que lleva a cabo el Gobierno provincial es que se refaccionó y refuncionalizó ésta instalación, que cuenta con consultorios externos que serán utilizados para consultas programadas ambulatorias y también para vacunación.

El objetivo de esta ampliación fue utilizar dichas instalaciones sanitarias como un vacunatorio y un consultorio para madres, niños, niñas y adolescentes, centrado en la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, control de niño sano, control de embarazo, consejerìa adolescente en prevención de adicciones e ITS, entre otras.

El ministro aprovechó la ocasión para expresar el agradecimiento al personal de salud por la dedicación y el esfuerzo brindado, a lo que agregó: “estamos muy contentos por la inauguración de este Centro. Llega para ampliar un servicio y para fortalecer la atención a toda la población adelense. Gracias a esta refuncionalización se descentraliza la atención en el Centro de Salud haciendo más efectivo el uso de los consultorios existentes en el mismo».

Hospital Nivel 4 para La Adela

Por su parte el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, brindó detalles de lo que representa un hospital nivel 4, como el que se construirá en La Adela, dentro de la provincia de La Pampa, “venimos trabajando desde hace tiempo con Mariano (Quiroga), con el intendente, venimos agrandando el Centro de Salud, se pusieron más profesionales, una nueva médica, colocamos un equipo de rayos, que no teníamos, se digitalizó la Casa de Salud a través de la Telemedicina, se hicieron muchas cosas pero la realidad es que cuando recibimos el pedido, que era de la comunidad, trabajamos con el ministro y los equipos técnicos y se lo presentamos en ese momento a nuestro candidato a gobernador, Sergio Ziliotto, quien dijo que sí, que trabajemos sobre proyectos técnicos, sabiendo la cantidad de habitantes que tiene La Adela, el lugar que tiene y la cercanía con Río Colorado, como comarca, por lo que se planteó un hospital nuevo en la localidad”.

En dicho contexto, Vera explicó que junto al Ministerio de Obras Públicas se está trabajando en planos y cuestiones técnicas, “están muy avanzados, prácticamente casi terminados”, sostuvo el funcionario, indicando que este Nivel 4 de complejidad implica “un lugar con internación y se va a agregar el aspecto quirúrgico y partos, lo que va junto porque si no tenemos quirófano no podemos hacer partos y sabemos que es una comarca, enmarcada en un lugar que donde hay cerca de 20 mil habitantes y podemos compartir el recurso humano con Río Colorado. Ese fue un tema que se analizó, va a tener aproximadamente siete habitaciones, sala de parto, quirófano y la posibilidad de crecimiento”.

Vera destacó la labor realizada para poder compartir profesionales de la comarca, “porque al ser así podemos hacer cirugías y partos”.

Intendente: “un sueño cumplido”

El jefe comunal expresó la enorme satisfacción que representa esta histórica posibilidad para La Adela, “Para nosotros, los adelenses, es un sueño cumplido; lo dije en 2019 durante la visita del ex gobernador Carlos Verna, estaba también el ministro (Kohan) en ese momento cuando se hizo la inauguración de refacciones en el polideportivo, y en aquel entonces recuerdo que en mi discurso decía que en 56 años que tenía era nacido en Río Colorado, hoy vemos que una mujer va a tener familia y es en Río Colorado; imagínense qué significa para nosotros hoy por hoy hablar de un hospital de esa envergadura, más allá de la obra que es impresionante, con la identidad que vamos a tener como adelenses, que nazcan nuestros niños y niñas en La Adela”.

“Podemos hablar de muchas obras y actividades que llevamos adelante pero para mí, como intendente, es fundamental esta obra porque es nada más y nada menos que darle identidad a nuestra localidad”, reiteró Barrionuevo.Ministro de Salud: “el Gobernador formó parte del equipo de Salud desde el primer día”

El ministro de Salud se refirió a la reciente visita de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien ratificó el buen manejo de la pandemia realizado en La Pampa, con la puesta en marcha del plan de vacunación en niños y niñas de 3 a 11 años, “es un reconocimiento, creo yo, a nuestra Provincia, en esto quiero ser muy sincero, La Pampa hizo una campaña de vacunación ejemplar y la presencia de la ministra de Salud de la Nación fue un reconocimiento al trabajo de todo el equipo de Salud”.

“Si algo caracteriza a la Provincia, más allá de diferencias circunstanciales, es que cuando nos ponemos a trabajar por ella lo hacemos todos juntos y somos una sola persona; y ese es el reconocimiento que hizo la ministra nacional, que se fue gratificada, cargó pilas con nosotros, estamos muy felices de eso”, agregó Mario Kohan.

Pidiendo a todos los pampeanos y pampeanas que se involucren en la campaña de vacunación, el ministro llamó a no aflojar ya que todos los niños y niñas deben ser vacunados, “es indispensable que logremos avanzar rápidamente porque ahí vamos a dar vuelta la página de esta triste historia que nos tocó vivir”.

A modo de cierre, el titular de Salud dijo: “voy a hacer un reconocimiento y lo hago desde mi profundo convencimiento, en muchas oportunidades nosotros molestamos al Gobernador en más de una oportunidad, pero recuerdo una anécdota cuando me llamó Gustavo (Vera) para ponerme al tanto de una situación y me comentó me parece que el lunes tendríamos que pedirle una entrevista al señor Gobernador, lo llamé un domingo a la mañana y media hora después estábamos en su casa y el lunes pusimos en marcha todo lo que le pedimos poner; el Gobernador formó parte del equipo de Salud desde el primer día, Sergio Ziliotto fue uno más del equipo de Salud. Hay mucho trabajo que se hizo, y está haciendo, y por la pandemia no lo pudimos mostrar, creo que nos quedan dos fuertes años de gestión para poder mostrar todo eso, pero reitero, tenemos un camino de esperanza, estamos muy entusiasmados, podemos lograrlo pero necesitamos que todos se involucren”.