Se inauguró la Expo Rural 2024

El gobernador Sergio Ziliotto inauguró ayer a la tarde la 98° Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios de Santa Rosa. Ante la atenta escucha de los productores y del público presente, el mandatario respondió a las críticas del sector, anunció nuevos beneficios y prometió sumar acciones a pesar de la crisis económica.

En primer lugar, Ziliotto trazó un panorama de la actualidad productiva. “La fuerte caída de la actividad económica y la quita ilegal de recursos coparticipables a nuestra provincia impactan sobremanera, tanto en las finanzas públicas como en el sistema productivo”, expresó en el comienzo de su discurso. Enumeró la caída del empleo privado registrado, la tasa de desempleo que creció a 7,8 % y que en los primeros siete meses de 2024 la inflación alcanzó en La Pampa el 88,5 %, mientras que los recursos públicos solo se incrementaron un 40,7 %.

A pesar de ello, el gobernador resaltó que “somos la única provincia con deuda cero”, lo que derivó en un aplauso efusivo de las personas que se encontraban en las tribunas.

Sector productivo.

También mencionó las “consecuencias negativas” que sufre el sector productivo, y el campo especialmente, ante el contexto nacional. “Desregulación anárquica de la economía, altos niveles de inflación, fuerte suba de energía y combustibles, marcada distorsión de precios relativos y más concentración, derivaron en un escenario de encarecimiento de los procesos productivos. Hoy Argentina está cara en dólares. Sus empresas perdieron competitividad ante el mundo”, describió y recordó la caída de los precios internacionales de los 10 primeros productos exportados.

“Si la situación actual no es óptima, los números del proyecto de Presupuesto Nacional para el año próximo generan más incertidumbre y pesimismo”, alertó y aseguró que el gobierno de Milei planea “un modelo económico que sigue beneficiando a las grandes corporaciones petroleras y mineras, por sobre la protección de la producción agropecuaria e industrial”.

Apoyo, impuestos y evasores.

En ese marco, aseguró que la Provincia sostendrá el apoyo al sector productivo y afirmó que “hace cuatro años pusimos en marcha un agresivo plan de incentivos para las inversiones privadas con el objetivo de “achicar la carga tributaria provincial a la actividad productiva”.

Explicó que en el caso del agro, rige “hace más de diez años rigen las mismas alícuotas de ingresos brutos del sector agropecuario. A ello se suma la fuerte caída de la incidencia del impuesto inmobiliario rural en términos de poder de compra de los productores… Desde 2019 este impuesto se incrementó un 832 %, mientras que en el mismo período los precios de lo que mayoritariamente produce el campo crecieron entre un 2.239 y 3.019 %”, replicó.

También mencionó la Ley de Incentivos Fiscales como otra medida para bajar la carga impositiva. Sin embargo, según mencionó Ziliotto, este beneficio no es utilizado en la medida que debiera por razones de desconocimiento o de decisión propia de rechazarlo. “Sólo el 12 % de los productores beneficiados se apropiaba de ellos. Si bien en 2024 se ha modificado la situación, el 77 % aún no es utilizado”, manifestó y resaltó que “han perdido beneficios por 2.297 millones de pesos desde la vigencia de la ley en 2021. De ese total, 230 millones corresponden al año en curso”.

“Un dato llamativo es que esos 2.297 millones de pesos de beneficios no utilizados triplican los saldos a cuenta por vigencia del Sircreb”, apuntó el gobernador y explicó los números del impuesto que tanto critican desde el sector del agro. “Un análisis pormenorizado indica que el Sircreb afecta solamente al 11 % de contribuyentes vinculados a las actividades del agro. Y que sólo el 6 %, o sea 719 son los que están incluidos ante conductas vinculadas a la evasión o elusión fiscal provincial”, aseguró.

Ziliotto defendió el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias porque “mantener ese control de cumplimiento fiscal impide que el 94 % restante, o sea 11.055 buenos contribuyentes tengan que soportar más carga tributaria debido al incumplimiento de una minoría”.

Anunció que desde los próximos días, y para todos los sectores, regirá la disminución de 12 a 6 meses en el período de control posterior a la normalización tributaria, durante el cual se aplica una alícuota del 0,1 % previamente a la salida automáticamente del régimen.

Financiamiento.

Ziliotto afirmó que “el Banco de La Pampa aporta actualmente 29.264 millones de pesos en financiamiento del agro, a través de todas sus ofertas crediticias”. En esa línea, anunció que los productores podrán acceder a préstamos del banco para la siembra de granos gruesos, implantación de verdeos y constitución de reserva forrajera.

Serán operaciones de hasta 30 millones de pesos, que tendrán una bonificación de tasa de 10 puntos porcentuales, más otros 10 cuando se trate de productores en emergencia por sequía. También se prorrogará hasta el 31 de diciembre la línea de crédito para compra de forrajes. En este caso, se sumará otra cartera de 1.000 millones de pesos, también con subsidio de tasa de hasta 25 puntos porcentuales según la zona.

Profundizar la intervención.

En otro tramo de su discurso, Ziliotto afirmó que “según el último informe de la CEPAL, el sector agropecuario representa el 18,9% del Valor Agregado Bruto de La Pampa, y el 11,3% del empleo privado registrado. Si sumamos la capacidad de la agroindustria, vemos que su participación crece un 70 %.“Ante tamaña realidad, vamos a profundizar la intervención estatal. En esa misma concepción, no es casualidad que todo proceso industrial tenga en La Pampa una carga tributaria cero”, añadió. A su vez, remarcó que “debemos trabajar juntos para consolidar proyecciones de largo plazo, y dar sostenibilidad y continuidad a los procesos de desarrollo, propiciando más integración entre lo público y lo privado. Somos un Gobierno que dialoga con todos los actores políticos, económicos y sociales de la Provincia. El campo, en particular, ocupa un lugar en cada espacio de discusión vinculado a su actividad. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo a nivel nacional”. “Aunque cada vez que fuimos convocados estuvimos presentes, ese diálogo desapareció ante nuestra postura de reclamar lo que nos corresponde y nos han quitado al conjunto de la sociedad, a todos los sectores, también al campo pampeano. La situación actual nos obliga a redoblar esfuerzos, trabajando codo a codo para consensuar decisiones”, remarcó.

De la Iglesia apuntó contra la Provincia.

Con una dura crítica al Gobierno provincial por la aprobación del “aporte solidario” y con el fuerte pedido de eliminación de impuestos, retenciones, la ley de bosques y la ley de agroquímicos, el presidente de la Asociación Agrícola y Ganadera de La Pampa, Ignacio de la Iglesia, dio el primer discurso en la 98º Expo Rural.

Sin dudas, las palabras del titular de la asociación llamaron la atención porque hace tres semanas, en diálogo con LA ARENA DEL CAMPO, De la Iglesia había manifestado: “En el día del discurso creo que debe abandonarse el reclamo, y manifestar una visión de futuro”.

Pero ayer por la tarde, ese discurso conciliador no apareció y solo llovieron críticas al Gobierno provincial. “Si fuese posible producir más y de mejor calidad, es probable que hoy no estaríamos enfrentando el desolador panorama que afecta tanto a la Argentina como a La Pampa”, manifestó y enumeró los desafíos que enfrenta la producción en la provincia: “los altos derechos de exportación, las guías de hacienda, el inconstitucional Sircreb, la ineficiencia de la ventanilla fiscal, los ingresos brutos, la ley de agroquímicos, la ley de fauna, la administración conjunta de nuestro dinero aportado a la emergencia agropecuaria, la necesidad de rever la ley de bosques, el deterioro de los caminos rurales”.

Apoyo a Milei.

Sostuvo que “el reiterado déficit estructural de las cuentas públicas agotó las fuentes de financiamiento. De esa manera se llevó consigo la moneda nacional y la capacidad de endeudamiento”.

También manifestó su apoyo al gobierno de Javier Milei y el “innegociable paradigma de no se puede gastar lo que no se tiene. El actual Gobierno nacional emprendió un largo camino, marcado por una Argentina fundida, la cual tiene en primer lugar que lograr el tan anhelado superávit fiscal. Si alguien tiene que sufrir para lograrlo, que sean los mismos que, irresponsablemente y con total desprecio, abandonaron a la sociedad argentina en beneficio de sus caprichosas gestiones”.

“Para erradicar este deterioro intelectual y generar más puestos de trabajo, es crucial que el gobierno nacional y provincial saquen a los argentinos y a La Pampa de esta situación desfavorable. Deben fomentar la producción mediante la reducción de las cargas impositivas, la simplificación de trámites burocráticos y la creación de incentivos, así como la protección de la producción en general”, agregó.

Contra el aporte.

Por otro lado, De la Iglesia apuntó contra el gobierno de Ziliotto por la ley de “aporte solidario”. Según el presidente de la asociación, ello precipitó “el levantamiento de la Gerencia Zonal del Banco de la Nación Argentina de esta provincia. Señoras y señores, ¿ustedes creen que ese aumento no lo terminaremos pagando todos los pampeanos?”.

“Que nos saquen de la contienda”.

“Necesitamos que nos saquen de la contienda política”, apuntó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky. Aseguró que los conflictos entre las provincias y Nación afectan las inversiones.

En la misma línea que Ignacio de la Iglesia, hubo reclamos al Gobierno provincial. Pidió prioridades y sostuvo que la identificación electrónica de animales no lo es. “Nos oponemos a la obligatoriedad”, manifestó y afirmó: “Necesitamos baja de impuestos y probablemente tengamos que revisar ese aumento de ingresos brutos sobre los créditos que está dejando afuera la capacidad de algunos para tomar créditos”.

“No va a haber inversiones con cepo, no va a haber inversiones si no nos ponemos de acuerdo hacia dónde tiene que ir Argentina y la adhesión a un régimen de inversiones es fundamental. No será una adhesión vacía, pero nuestros gobernadores quedaron afuera de la mesa de discusión y entendemos que estamos en medio de una contienda política, lo que nos aleja de las inversiones”, apuntó.

“Tampoco vamos a entregar a nuestros productores con las exigencias de la Unión Europea. Necesitamos que Cacillería realice viajes de defensa de la producción y que bajen las retenciones”, manifestó Kovarsky.