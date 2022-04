Se inauguró el SUM de Alpachiri, obras de asfalto y se entregaron 8 viviendas

Un día especial vivieron los vecinos de la localidad sureña, en el que ocho familias recibieron las llaves de sus viviendas; se inauguró un SUM en lo que fuera el histórico edificio de la Asociación Española y se habilitaron obras de asfalto, dentro y en el acceso a la localidad, además de un punto digital para fortalecer la educación a distancia.

Los actos fueron encabezados por el gobernador Sergio Ziliotto, quien firmó un convenio con el intendente Rubén Muller para la construcción de dos viviendas de servicio, y anunció la próxima licitación de 20 viviendas más que se ejecutarán con recursos nacionales.

Con el marco de una fría pero soleada mañana, la adjudicataria Vanesa Azcurra, describió la fecha como “un día de celebración e inmensa alegría para todos los que tenemos la fortuna de acceder a la vivienda propia”. La nueva propietaria agradeció al gobernador Ziliotto y al intendente Müller “ya que gracias a su gestión y su ardua labor, tenemos la posibilidad de acceder a nuestra casa propia”, y no olvidó “a todas las personas que participaron de este proyecto, sumando su grano de arena, para cumplir el sueño de todos los adjudicatarios”.

El intendente Rubén Müller recibió al mandatario pampeano y a su comitiva, integrada por: el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Rodrigo Cadenas; las gerentas de Adjudicación y de Promoción del IPAV, Erica Riboyra y Romina Montes de Oca, respectivamente. También estuvieron presentes el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo; los legisladores provinciales: Oscar Beilmann y Valeria Luján; intendentes municipales, concejales y público en general.

“No hay grieta que nos separe”

El gobernador Ziliotto agradeció el acompañamiento, la bienvenida y la hospitalidad de las y los alpachirenses y mostró su alegría por “estar compartiendo este acto, porque en este marco de trabajo conjunto, municipios, provincia y nación, no hay grieta que nos separe”.

Valoró que su gestión haya logrado “una sinergia con todas las intendentas y los intendentes, un punto de encuentro donde en la provincia de La Pampa no hay grieta. Esa grieta, que tan tozudamente nos quieren hacer penetrar desde el ámbito nacional y que tan tozudamente nosotros rechazamos, porque tenemos muy en claro cuál es el objetivo de quienes tenemos responsabilidades de gestión: primero responder a la confianza que nos dieron al votarnos y, segundo, buscar la manera de mejorar la calidad de vida”.

“Como lo venimos haciendo en el transcurso de la gestión, pandemia mediante, crisis económica mediante, recorremos cada una de las localidades de La Pampa y llegamos con soluciones, a partir de una articulación entre el municipio, la Provincia y el Gobierno nacional, mostrando, como lo hicimos durante la visita del ministro de Obras Públicas de la Nación -Gabriel Katopodis-, lo que no fueron promesas, sino la realidad: en cada localidad de la provincia de La Pampa hay obras”.

Junto a la sociedad civil

Puso en valor también el trabajo mancomunado con la sociedad civil y recordó, a modo de ejemplo, el realizado con la Asociación Española, que se originó, en el año 2007, cuando el entonces gobernador Carlos Verna tomó el compromiso de dar respuestas a la demanda de un salón de usos múltiples.

Ziliotto aseguró que su Gobierno es “una continuidad de los gobiernos justicialistas de la provincia de La Pampa” y puntualizó que “estamos hoy aquí, gracias a Dios, cumpliendo con la palabra. Honrando la política, como siempre lo decimos los que abrazamos esta vocación, teniendo muy en claro que la política es la única herramienta que nos permite trabajar de cara a la gente y dar respuestas”.

“No sólo venimos a inaugurar el SUM, sino también a ver cómo crece Alpachiri en pavimento, en viviendas y en seguridad vial, porque el pedido de la construcción de la dársena era una necesidad que nos planteaba el intendente en el ingreso a la localidad”, subrayó

Iluminación del acceso y más viviendas

Ziliotto confirmó que el próximo 26 de mayo “estaremos licitando la iluminación de todo el acceso, porque también eso tiene que ver con la calidad de vida a partir de la seguridad vial y la seguridad de quienes transitan en horario nocturno en ese lugar de la ciudad”.

En otro orden y en relación a la construcción de viviendas dijo, “estamos retomando la senda, por eso tenemos que seguir trabajando para dar respuestas a esas 60 familias que en Alpachiri todavía están demandando una vivienda propia. En ese sentido, así como hoy le damos respuesta a ocho familias, vamos a seguir trabajando, se están construyendo cuatro viviendas más”.

En este sentido anunció que “volvemos a hacer barrios de viviendas en la provincia de La Pampa, porque tenemos un Gobierno nacional que tiene una agenda federal y se preocupa porque haya igualdad de oportunidades e inclusión en cada rincón de la Argentina”.

“Por eso vamos a licitar un barrio de 20 viviendas en el marco del trabajo conjunto con los gobiernos nacional y provincial. Nos comprometemos a seguir trabajando para que cada vez haya menos familias con necesidades insatisfechas, en este caso desde lo habitacional».

Resultados del trabajo conjunto

El jefe comunal Rubén Müller detalló la inauguración de obras y la recorrida a la que el Gobernador y las autoridades presentes fueron invitados. “Esta -dijo- es una prueba de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto, entre el municipio y el Gobierno provincial”.

Recordó el intendente que “el gobernador Ziliotto se interesó por la remodelación del acceso a la localidad y aseguró que se iba a concretar. Hoy está realizada, gracias”.

En la oportunidad también quedaron inauguradas las salas virtuales “donde tenemos -explicó el intendente- convenios firmados con varias universidades y tenemos mejor conectividad. Nuestros jóvenes podrán cursar más de 20 carreras, cursos, y un montón de beneficios para poder desarrollarse y desarrollar a nuestra localidad”.

Por último, Muller se refirió a la entrega de viviendas asegurando que es “uno de los momentos más lindos para un dirigente, para un intendente, poder entregar viviendas”.



El jefe comunal dedicó un especial saludo a los alpachirenses “porque el próximo domingo tenemos el 112 aniversario, que festejaremos en nuestro nuevo SUM” y adelantó un reconocimiento a todas y todos los trabajadores que el próximo 1 de mayo celebrarán su día.