Se inauguraron las obras de refacción en el Centro Cultural Maracó

En una jornada a pura peña quedaron inauguradas esta tarde las obras de refacción en el edificio del Centro Cultural Maracó, de la ciudad de General Pico.

Del acto participaron la secretaria de Cultura de la Provincia, Adriana Maggio, la intendenta, Fernanda Alonso, el viceintendente, Daniel López, la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón, concejales y concejalas, funcionarios y funcionarias provinciales y municipales, invitados especiales y público en general.

“Siempre es grato venir a Pico, a un municipio que esté a cargo de una mujer, este lugar es emblemático, anhelado y además utilizado por eventos culturales, es en verdad la expresión cultural de General Pico porque por aquí han pasado artistas, eventos sociales, de toda índole y es una alegría encontrar un lugar renovado”, expresó la secretaria de Cultura.

Adriana Maggio recordó que son más de 30 años de historia en que este “Viejo Galpón” está albergando actividades: “la idea es acompañar, felicitarlos y además gozar, subrayando esta idea que la cultura no es solo subsidiaria o se subsidia, es un aporte a la economía, mucho más de lo que por ahí registramos. Me parece que, además, este es un espacio de trabajo”.

La obra es un esfuerzo conjunto de vecinos de General Pico pero además “hay una decidida inversión de todos los gobiernos, nacional, provincial y municipal, en continuidad y esa es la forma en que las políticas logran plasmarse y cumplir un objetivo, que la gente viva mejor y tenga mejor infraestructura para utilizar”.

Intendenta

Por su parte, Fernanda Alonso brindó detalles de la inversión y de lo que representa este icónico lugar de la ciudad, “este espacio hace mucho a los sentimientos no solo de quienes posteriormente hicieron tantas expresiones desde lo cultural sino para quienes trabajaron, Industrias Maracó, estas paredes tienen vida propia y muchas cosas para decir y contar, asimismo se siguió apropiando del pueblo y hoy esto de que la cultura está en las calles, y es una realidad que no podemos negar, en General Pico necesitábamos reinaugurar este espacio, agregarle confort, mejorarle la seguridad en el circuito de electricidad, en todos los aspectos vinculados a salidas de emergencia, así que contentos que hoy sea un día de fiesta, una noche de fiesta, de poder volver a reencontrarnos tras la pandemia que nos modificó la vida a todos y no vamos a dejar de darle la preponderancia que tiene la cultura para nosotros en nuestra agenda política del Gobierno municipal”.

Desde el Gobierno nacional, a través del Plan Argentina Hace se invirtieron $ 22.900.000 para restaurar tres edificios, Médano, Viejo Galpón y el Centro Cultural Maracó; “también agregamos fondos municipales que vinieron a sumar más de 14 millones de pesos, en equipamientos y demás que hoy nos da posibilidad de tener un lugar a la altura de las circunstancias”.

A modo de cierre la intendenta destacó la confluencia entre los tres gobiernos (nacional, provincial y municipal) para continuar con las gestiones.