Se entregaron seis viviendas del Plan Provincial «Mi Casa» en Algarrobo del Águila

Autoridades del Gobierno provincial visitaron hoy Algarrobo del Águila para cumplir con la entrega de viviendas a seis familias de la localidad.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; la gerenta de Programación del IPAV, Romina Montes de Oca; y el subsecretario de Justicia, Pablo Boleas, quienes acompañaron al intendente Oscar Gatica.

Esta entrega de viviendas pertenecientes al Plan “Mi Casa” muestra a las claras una dinámica de justica social que el Gobierno no permite que se detenga

Ariel Rauschenberger

El ministro Rauschenberger dijo que ”es un gusto estar aquí. Les traigo un afectuoso saludo del Gobernador quien tiene un afecto especial por todo el oeste pampeano”

Remarcó que “hoy cumplimos uno de los mandatos más sentidos que tenemos desde el Gobierno provincial que es entregar casas, nos solidarizamos con la situación de la familia adjudicataria. Y esperamos que pronto se solucione”.

Rauschenberger añadió que “sentimos una profunda emoción porque se trata de esto, de compartir con ustedes la concreción del sueño. La casa dignifica y genera arraigo al lugar donde ustedes deciden llevar adelante un proyecto de vida Hoy damos respuestas a seis familias a través de este Plan que puso en vigencia el exgobernador Carlos Verna y que continuó en el marco de una política de Estado como es la descentralización, el gobernador Sergio Ziliotto”.

Recordó que “esta semana La Pampa no firmó el Consenso fFiscal porque entendemos en la Provincia que la responsabilidad fiscal y la de administrar los recursos se ejerce día a día manejando con prudencia los dineros que ustedes ingresan con sus impuestos. No necesitamos firmar ningún convenio para saber cómo administrar los recursos. No lo firmó Verna en 2017 ni tampoco ahora”…

“Para gobernar –continuó- hay que tener también responsabilidad política. Hace unos días la oposición rechazó un presupuesto nacional y tenemos que saber cómo nos afecta porque no es solo algo nacional, también toca a Algarrobo del Águila. Nos afecta porque en ese presupuesto nacional habíamos trabajado para obtener los fondos para la Ruta 151 y eso ahora está en peligro. También habíamos puesto la rotonda de acceso para esta localidad por pedido expreso de Oscar, y la travesía para Santa Isabel. Esas obras ahora están en duda pero nos comprometemos junto con el Gobernador para que se puedan llevar adelante porque en La Pampa tenemos responsabilidad fiscal y política pero por sobre todo responsabilidad social y compromiso con ustedes”

“Como dice el Gobernador: en La Pampa casa que se entrega, otras que se comienzan así que vamos a firmar con el intendente el nuevo convenio para que otros habitantes de la localidad puedan cumplir el sueño del techo propio. Deseo de corazón que disfruten su nuevo hogar”.

Gatica

El intendente de Algarrobo del Águila aseguró que “es un día de mucha felicidad por compartir este momento con los adjudicatarios de estas seis viviendas. Para los que nos toca esta responsabilidad de poder entregar las llaves es una gran alegría”.

Afirmó que se trata de “políticas que se vienen llevando adelante desde hace un tiempo y que se han conservado para poder llevar soluciones a la gente”..

Gatica se solidarizó con una de las familias adjudicatarias “que está atravesando un momento difícil. Y agradeció “a todos los vecinos que se hayan acercado y desearles que disfruten la casa y puedan concretar sus proyectos de familia”.

“Agradezco a los funcionarios y al Gobernador porque es él que lleva adelantes las políticas para que la gente pueda tener su casa propia”, finalizó

Adjudicataria

En el acto se leyó una carta de la familia adjudicataria que está atravesando una situación difícil “es la entrega de nuestro hogar, solo agradecer que nuestros hijos van a tener la casita, es una alegría muy grande”, destacaba la misiva leida.