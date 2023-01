Se difunden políticas públicas en materia de Salud Mental y Adicciones

Con el objetivo de prevenir y acompañar en temáticas de prevención de problemas ligados al consumo de alcohol y otras drogas, y con el fin de promover cuidados de la salud, es que desde el Gobierno provincial se trabaja a través de dispositivos móviles dispuestos en fiestas provinciales.

En este sentido, y en el marco de la campaña “Contá con nosotros” a través de la cual se trabaja en la promoción de cuidados de la salud mental y prevención de problemas ligados a los consumos de drogas, la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud instaló puestos de hidratación y promoción de la salud, estaciones de carga de dispositivos móviles y materiales preventivos en la Fiesta de Reyes de la localidad de Trenel y en la “Lola Fest” de Santa Rosa, festividades realizadas durante este fin de semana.

“Desde que empezamos la gestión estamos acompañando las fiestas populares, al aire libre, con la tarea de prevenir problemas ligados al consumo de alcohol y otras drogas y promover cuidados de la salud. Tanto el Observatorio Provincial de Drogas y SEDRONAR en el país vienen registrando el preocupante crecimiento del consumo de alcohol, que es la droga más consumida. En ese sentido una de las dificultades más grandes para abordar este fenómeno es la naturalización del consumo de alcohol y lugar social que ocupa, que de alguna manera nos atraviesa a todos y todas», relató a la Agencia Provincial de Noticias el director de Prevención, Promoción y Capacitación, Lautaro García

«Tenemos también registrado que las personas desarrollan prácticas de consumo en fiestas y eventos sociales. Por eso venimos acá, nuestro objetivo es acompañar a la comunidad en estas problemáticas entendiendo la importancia de instalar el mensaje de la prevención de las mismas», continuó.

Destacó que además promueven los servicios de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, como la línea 132 y 136, «para recordar que nadie tiene que sentirse solo o sola por algún problema de consumo, si está sufriendo o está preocupado por su consumo, o el de algún familiar, que sepa que puede pedir ayuda y ser acompañado o acompañada”, expresó el funcionario.

Sobre la presencia en las fiestas populares, el director indicó que están trabajando para dar respuestas no solo con quienes tienen problemas de consumo y sus familias «sino pensar en intervenir estos espacios que habitan adolescentes y jóvenes, de diversión y de esparcimiento, donde el consumo ocupa un lugar y promover ahí algunas estrategias básicas e importantes de cuidado. Pensar juntos en no conducir si uno va a tomar alcohol y organizar los traslados con alguien que no consuma (conductor designado), hidratarse permanentemente, no dejar sólo o sóla a quien se siente mal, que es importante cuidarse y cuidar a otros, entre otras».

En tal sentido señaló: En general los pibes y las pibas valoran la posición del Estado, de salud pública en estas fiestas, que no es persecutoria ni moralizante de sus prácticas sino de presencia acompañamiento y asistencia. Cada vez que vamos a estos eventos somos bien recibidos, participamos con personal capacitado de la Subsecretaría, además del puesto de hidratación entregamos folletería y preservativos, siempre promoviendo los cuidados”.

Por ayuda, atención o acompañamiento, comunicate con La Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de La Pampa a las líneas telefónicas gratuitas 132 y 136, las 24 hs; o a nuestras redes https://www.instagram.com/saludmentalyadiccioneslp/; y https://www.facebook.com/saludmentalyadiccioneslapampa