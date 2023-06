Se conoció el motivo de la depresión de Alejandro Sanz

El cantante tendría una deuda millonaria.

Alejandro Sanz dio indicios de sufrir una depresión

Alejandro Sanz publicó preocupantes mensajes en sus redes sociales, alertando sobre una crisis emocional que está atravesando, en medio de su gira mundial con Sanz en Vivo.

Si bien no dio a conocer los motivos de su tristeza, el programa español Espejo Público reveló que fue estafado y que ahora enfrenta una deuda millonaria: “Se conocía desde hace años. Cuando él tuvo que vender su casa a raíz de una sentencia que todavía está en marcha”, explicaron en el ciclo, donde aseguraron que actualmente tendría una deuda de 7,3 millones de dólares.

“Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad la vendió por 10 millones de dólares”, explicaron.

“Él tenía sus cuentas en manos de un administrador que era su representante y con quien acaba muy mal, y los tribunales lo condenaron a pagarle 4,5 millones de euros. En ese momento, pone la empresa en manos de un directivo de Universal y hacen una reestructuración de todo esto”, agregaron.

“Hay un agujero de 15 millones de euros en esas empresas. Hacienda le reclama una parte, una empresa de Miami le reclama 7 millones. De repente, en esas empresas de Alejandro Sanz, hay un problema de liquidez enorme que, poco a poco, han ido solucionando con la venta de la casa de Miami, de la casa de ‘La Finca’… Pero aún sigue dando sus coletazos porque hace poco se volvió a reestructurar esa empresa otra vez. No creo que esta sea la razón fundamental por la que Alejandro Sanz esté mal porque esto viene desde hace siete años”, revelaron en Espejo Público.

Alejandro Sanz había dado indicios de una situación que lo preocupaba: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

