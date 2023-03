Se confirmó el jurado de Got Talent Argentina, lo nuevo de Telefe: quiénes estarán

Entre las personalidades artísticas elegidas se encuentra ‘La Joaqui’, la joven marplatense que trascendió luego de su éxito «Butakera».

El reconocido certamen Got Talent ha recorrido el mundo entero en busca de personas verdaderamente talentosas en las diferentes disciplinas que existen. Su comienzo británico con Simon Cowell, también creador y jurado en The X Factor, ha cruzado las fronteras de numerosos países y Argentina no ha sido la excepción.

Durante el año 2008, se llevó a cabo este certamen con el nombre de Talento Argentino, con tres temporadas consecutivas de la mano del conductor Mariano Peluffo y con Maximiliano Guerra, Catherine Fulop y Kike Teruel como jueces de lujo.

En esta oportunidad, el ciclo que se emitirá por Telefe será conducido ni más ni menos que por Lizy Tagliani, recientemente casada con Sebastián Nebot. Pero lo verdaderamente sorpresivo fue la elección del nuevo jurado, donde estará ‘La Joaqui’, la joven marplatense que deslumbra en las principales plataformas audiovisuales.

Luego de su éxito «Butakera» junto al fallecido ‘Noba’, quien acompaña a Tini Stoessel en ‘Muñecas’ deberá afrontar la difícil tarea de seleccionar a los participantes y dar su veredicto al respecto de cada una de las presentaciones. Por supuesto, no estará sola: Abel Pintos, Flor Peña y Emir Abdul completarán este cuarteto que tendrá en sus manos el sueño de miles de argentinos.

Cabe destacar que, al conocerse la noticia de que La Joaqui será una de las encargadas de elegir las mejores performances, la buena nueva se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios de Twitter expresaron sus opiniones. Mientras algunos se mostraron felices y a favor por el avance profesional de la joven, otros consideraron que aun no tiene la suficiente trayectoria como para ocupar ese lugar.

¿Cómo le irá a la intérprete de ‘Dos Besitos’ en este nuevo desafío?

