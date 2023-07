Se celebró el 115º aniversario de Quemú Quemú

La comunidad de Quemú Quemú, con un multitudinario desfile civico militar, celebró los 115 años de su fundación. El Gobierno de La Pampa se sumó a la conmemoración a través de la Secretaría de Cultura.

El desfile- luego del cual se realizará una peña y baile- estuvo precedido por gran cantidad de actividades culturales, sociales y una misa de acción de gracias.

El intendente Alfredo Fernández estuvo acompañado por la secretaria de Cultura Adriana Maggio, demás autoridades provinciales, nacionales y policiales, entre otras.

El intendente agradeció la presencia y el apoyo de los vecinos, de las instituciones, de las autoridades presentes y destacó una serie de obras en marcha» como por ejemplo el recambio del piso del gimnasio municipal, con PVC de alto impacto para la práctica de las disciplinas deportivas, se están por abrir los sobres de licitación de obra de bicisenda y dos playones multideportivos a cielo abierto, se realizaron 1.600 metros de cordón cuneta todo con fondos propios, se están terminado 20 soluciones habitacionales del Programa Nacional Casa Propia, se están por licitar otras veinte viviendas y con la proyección de cuatro cuadras de terreno comprado para construcción de otras más».

Por su parte, Maggio saludó a los quemuenses en nombre del Gobierno y subrayó la tarea de las instituciones: «las capacidades sociales culturales de una comunidad inciden en el desarrollo humano y una comunidad que no construye su desarrollo humano, no crece. Acá están todos y todas presentes, lo estuvieron en la semana: con teatro, con muestras, con ceremonias religiosas y hoy en la Fiesta lo harán en conjunto: el Club San Martin el club de pesca, el Centro Rincón Gaucho, asi se sostienen, unos con otros, las localidades».

El colorido desfile abrió con el ya casi legendario don Héctor Gambarini que esta vez, no montó su caballo sino un antiguo – y en perfecto estado auto de colección.