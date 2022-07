Se adjudicaron 64 créditos de Procrear II Línea Construcción

El Centro Cultural MEDASUR fue el escenario en donde este lunes, 64 personas beneficiarias de distintas localidades de la Provincia recibieron sus créditos Procrear II Línea Construcción otorgados a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano. También estuvieron presentes el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, Julio Rojo; intendentes, intendentas y diputados provinciales además de los gerentes y gerentas del IPAV.

Procear II es una política de desarrollo territorial urbano y habitacional de alcance federal con una perspectiva integral que busca mejorar las condiciones de acceso al hábitat.

En ese marco, los créditos entregados este lunes de la Línea Construcción tienen el objetivo de que las familias accedan a la construcción de viviendas de hasta 60 m2 que se asienten en un lote propio.

Lezcano

En nombre del Gobierno provincial, el titular del IPAV, Jorge Lezcano, acercó los saludos del gobernador ZIliotto y felicitó a los beneficiarios de los créditos además de dar la bienvenida al funcionario nacional, Luciano Scatolini, “con quien venimos trabajando desde hace tiempo en esa política de hábitat y fue con él con quien firmamos el primer convenio en pandemia que tenía que ver con el acceso al suelo urbano”.

Agradeció también “a los beneficiarios porque estas son cosas que hay que mostrar para no olvidarlas. Esta política pública debemos recordarla a la hora de dar apoyo a un Gobierno y ver que quienes nos y los representan están al lado de cada uno de ustedes: funcionarios nacionales, provinciales, diputados, intendentes, intendentas y en este caso el equipo del IPAV”.

Destacó que “desde nuestro lugar de funcionarios que estamos de paso no podemos más que emocionarnos con esta política pública que permite el acceso a la vivienda. Pasaron momentos difíciles porque hubo un gran endeudamiento que hay que pagar, una pandemia que nos aisló y ahora una guerra que nos condiciona. Pero el peronismo y las políticas nacionales y populares nunca dejan de lado lo más importante para una familia que es la dignidad”.

En ese sentido, remarcó que “hay un Gobierno nacional y un gobernador provincial que piensan en las viviendas. Ziliotto cuando aún no estaban las políticas nacionales dispuso del presupuesto para la construcción a través del Plan Mi Casa. Hoy estamos recuperando esa política nacional con el “Casa Propia” porque ya estamos sistematizando terrenos en 10 localidades, terminando con los contratos para las viviendas y hoy licitando otras 630 del Procrear II. Y en ello, La Pampa tiene el orgullo que en cada uno de estos hechos o estuvo el ministro Ferraresi para acompañarnos o como hoy el secretario Scatolini para estar junto a nosotros, así que muchas y felicitaciones a cada uno de los beneficiarios”.

Scatolini

El secretario de Desarrollo Territorial felicitó a los beneficiarios de “estas políticas que llevamos adelante desde el Gobierno nacional junto al Gobernador Ziliotto, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano, y los intendentes e intendentas”.

Recordó que «en un difícil momento del país logramos recuperar un programa que durante el gobierno anterior no construyó una sola vivienda ni un desarrollo urbanístico. Lo único que había eran los créditos UVAs que ya sabemos cómo terminaron”.

“Estamos orgullosos de haber recuperado esta política -agregó- con la confianza que ustedes nos dan ya que se anotan y apuestan a construir su vivienda a través del Procrear. Hemos entendido el contexto y por eso hemos subido los montos que financiamos y van a recibir el 95% de los recursos y hemos establecido descuentos en rubros para darles otro apoyo a ustedes”.

También “hemos facilitado al máximo los costos y los tiempos al tener 40 prototipos de viviendas todas trabajadas con profesionales de la arquitectura a los que hemos convocado a un concurso y que les permita a ustedes ahorrar dinero. A la vez, pueden empezar las obras rápido a partir de los convenios que hemos establecidos con los municipios en cuanto a los costos de inicio de las obras.

Por último, dijo que “ahora tienen 12 meses para pagar la primera cuota y en ese tiempo van a estar construyendo el sueño de la casa propia”.