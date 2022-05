Saúl Echeveste satisfecho con la decisión del presidente sobre Portezuelo

El intendente de Telén, Saúl Echeveste expresó su satisfacción por la decisión del Presidente Alberto Fernández de pedir un nuevo estudio de impacto ambiental en la controvertida obra mendocina de Portezuelo del Viento. Asimismo agradeció al Gobernador Ziliotto y a Carlos Verna por la defensa de nuestros ríos.

Así se expresó en las redes sociales:

NO A PORTEZUELO:

La lucha de todos y todas las pampeanas comienza a tener sus frutos..!!

Gracias @carlosvernaoficial y @sergio_ziliotto por poner la defensa de nuestros ríos como una verdadera política de estado..!!

«Las cuatro provincias por donde pasa el río Colorado: Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y La Pampa me pidieron que se haga el estudio ambiental de esa obra hídrica. Voy a hacer lugar al estudio de impacto ambiental. Como los gobiernos no son de los que gobiernan, los ríos y el agua no son propiedad de nadie, sino de los argentinos» Alberto Fernández.