Sarmiento se quedó sin DT: Sergio Rondina presentó su renuncia

El experimentado técnico puso su salida a disposición de la dirigencia tras la derrota ante Belgrano.

Rondina no le encontró la vuelta a Sarmiento y no pudo ganar en la Copa de la Liga. FOTO NA: Redes.

Sergio “Huevo” Rondina presentó su renuncia como entrenador de Sarmiento de Junín y la dirigencia evaluará si la acepta, luego de un fallido inicio en la Copa de la Liga Profesional 2024 en la que no pudo ganar.

El experimentado entrenador decidió poner su salida a disposición de la comisión directiva de la entidad de Junín luego de la dura derrota que sufrió a manos de Belgrano de Córdoba que lo goleó como local por 4 a 1.

En seis fechas diputadas, el «Verde» sumó dos empates (ante Tigre y Boca) y cuatro derrotas (Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús y Belgrano).

Además, es uno de los cuatro equipos que todavía no logró sumar de a tres en la Copa de la Liga junto a Banfield, Atlético Tucumán y Tigre. El próximo compromiso del equipo será el sábado con el partido frente a Barracas Central en el estadio Eva Perón de Junín desde las 19.30.

Los malos resultados no son el único factor de su salida, ya que hubo un cortocircuito con los referentes del plantel después de la derrota con Defensa y Justicia en la que estaba 2 a 0 arriba y finalizó 3-2 abajo.

En esa tarde, Rondina le dio minutos a Yamil Garnier (41 años) en el lateral derecho y no puso al juvenil Jeremías Vallejos -titular en los otros tres partidos- cuando se lesionó Elías López. Esta variante resultó determinante en la derrota con el Halcón e implosionó el vestuario.

No es el primer DT que analiza su salida en el fútbol argentino, ya que tres entrenadores dejaron sus cargos en estas sesis fechas del certamen: Matías Modolo en Riestra, Facundo Sava en Huracán y la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Sarmiento se encuentra ahora cerca del descenso en los promedios y a tan sólo un punto en la tabla general. Además, ganó tan sólo tres partidos de los últimos 20, por lo que se comprometió en el promedio cuando tenía un margen grande por la campaña 2022 con Israel Damonte en el banco de suplentes.