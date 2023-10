Santoro cerró su campaña junto a Massa: «Tengo a la Ciudad en la cabeza y en el corazón»

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria cerró su campaña junto a Sergio Massa bajo el lema «Vamos al balotaje».

Leandro Santoro en el cierre de campaña

A cuatro días de las elecciones, el candidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria, Leandro Santoro, cerró hoy su campaña en un repleto estadio Luna Park acompañado por el postulante presidencial del oficialismo, Sergio Massa, y aseguró que tiene a la Ciudad de Buenos Aires «en la cabeza y también en el corazón».

En un escenario circular en el centro del estadio, en el que se inscribía la consigna «Vamos al balotaje», el actual diputado nacional llamó a «construir una fuerza política que venga a suturar las heridas» de una «ciudad con muchos contrastes».

«Esta noche no estamos cerrando una campaña, tengo la sensación de que estamos iniciando un nuevo camino», auguró Santoro al poner pie en el escenario y dirigirse a los miles de militantes.

Al referirse a los «contrastes» de la Ciudad, el radical kirchnerista dijo que en la Ciudad «se vive distinto en Buenos Aires según el barrio que te haya tocado nacer: la seguridad, la educación, la oferta cultural».

Como ejemplo dramático de estas asimetrías, advirtió que «la expectativa de vida es la mitad en el norte que en el sur».

Sobre la gestión del PRO que ya lleva 16 años ininterrumpidas primero con Mauricio Macri y luego con Horacio Rodríguez Larreta, Santoro sostuvo que lo que no hicieron en ese período «ya no lo van a hacer», por lo que no se puede seguir esperando nada del oficialismo porteño.

«Lo que no hicieron en 16 años ya no lo van a hacer. Pusieron la Ciudad en piloto automático», lanzó, en tanto que criticó la supuesta apropiación política que hizo el macrismo del distrito porteño.

«Piensan que la Ciudad es un patrimonio que se lo pueden pasar y por eso trajeron al primo de Macri desde Vicente López para hacerlo candidato», consideró.

En este sentido, el candidato de Unión por la Patria dijo que hay que preguntarle a los porteños y porteñas si quieren «una Ciudad que se organiza en función de los negocios o una Ciudad humana, sensible, sustentable y solidaria».

«En 16 años de gestión han hecho todo lo posible para favorecer a sus amigos», sentenció Santoro, que en uno de los tramos de su discurso puso el foco en el modelo desigual de desarrollo urbano que implementó el PRO.

Según describió, tras construirse 11 millones de metros cuadrados, continúan 300 mil departamentos vacíos, 300 mil personas viviendo en villas, 10 mil viviendo en la calle y el 40 por ciento de la población alquilando.

Para el postulante kirchnerista, la administración del PRO dejó todo «en manos de la libertad de mercado con negocios estacionamiento, venta de tierra pública, acarreo y hasta el sistema de bicicletas».

«Porque donde encuentra una necesidad, encuentran un negocio. Por eso es tan importante reafirmar que donde hay una necesidad, hay un derecho», afirmó el dirigente porteño.

Y siguió: «Nosotros no estamos en contra de la propiedad privada, simplemente estamos a favor de la propiedad pública, de la defensa de los bienes comunes, que determinan que una persona puede desarrollar su vida en dignidad», insistió.

En este sentido, prometió auditar «todos los negociados», incluyendo las concesiones, la venta de tierras públicas, las excepciones al Código de Planeamiento (que plantea reformar), al tiempo que se comprometió a revertir la venta del predio de Costa Salguero.

«Tengo la Ciudad en la cabeza, pero también en el corazón», expresó Santoro, y arengó a la militancia a poner las últimas energías en convocar a la ciudadanía para que esa fuerza política pueda «entrar al balotaje».

En tanto, se comprometió a «trabajar por la igualdad de oportunidades, haciendo lo que la derecha proclama pero no hace, que es igualar el punto de partida para que las oportunidades educativas sean las mismas para todos».

«Si no hay un Estado presente que si no interviene para igualar las capacidades básicas es prácticamente imposible salir de la pobreza. Por eso, tenemos claro que el mérito solamente es posible con un poderoso Estado de bienestar», sostuvo.

En el plano educativo, prometió «defender la Universidad de Buenos Aires cueste lo que cueste» ya que a su entender desde la oposición «quieren arancelarla».

En esta línea, también se comprometió a ampliar el presupuesto en Educación y jerarquizar el trabajo de enfermeros, residentes y concurrentes, que «le están poniendo el lomo» a la crisis sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, Santoro dijo que si es jefe de Gobierno va a «mantener abiertos los centros de atención a las mujeres las 24 horas y a expandir la red de subtes «sin asbesto, accesible para las personas con discapacidad y abiertos para las 24 horas».

El candidato a jefe de gobierno porteño aseguró que «esta pelea por la Ciudad está inserta en una mucha mayor, contra una derecha que sea radicalizado, que se ha vuelto fanática, que incluso está rompiendo a Juntos por el Cambio».

«Hay un nuevo eje en la política argentina entre Macri y Milei que expulsa al radicalismo, al socialismo y a los progresistas», reflexionó.

«Milei dice que la gobernabilidad se le va a dar (Mauricio) Macri y Jorge Macri dice que cuando se vayan los radicales, los va a reemplazar por los libertarios. Estamos frente a un nuevo bloque de poder con una concepción elistista de la democracia y que rompe con el pacto social de la democracia», completó al completar su análisis, antes de convocar a Massa al escenario para el discurso de cierre.

Por su parte, el ministro de Economía y candidato a presidente sostuvo que los porteños están ante «la oportunidad de construir una alternativa, después de 16 años, de tener un nuevo proyecto de ciudad» y «frente a un dirigente y a un equipo que decidió armar un programa de gobierno, repensar la Ciudad, terminar con el modelo de acuerdos inmobiliarios, de una Ciudad pensada para pocos y plantear un proyecto inclusivo».

Del acto también fueron oradores el ministro de Turismo y Deportes y primer candidato a legislador porteño, Matías Lammens, y la diputada nacional de La Cámpora y candidata a renovar su banca Paula Penacca.

Asistieron a su vez la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, el senador nacional Mariano Recalde, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, el diputado nacional Eduardo Valdés y la legisladora porteña Ofelia Fernández.

NA