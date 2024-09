Santoro afirmó que Milei «compró el tercio que necesitaba para evitar que le veten las leyes»

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro afirmó que, luego de la foto con los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), el presidente Javier Milei «compró el tercio que necesitaba para evitar que le veten las leyes» e, incluso, para que «no le hagan juicio político».

Aseguró que «es muy difícil imaginarse» a los mismos diputados que «promovieron y votaron una ley», cambiaran de opinión «180 grados de la mañana a la noche».

«Milei está mostrando que él puede ser tan pragmático como la casta que venía a reemplazar y muestra eso, que es una forma de decir ´¿se dan cuenta que yo soy capaz de cualquier cosa?´ Y, además, manda un segundo mensaje: ´me compré el tercio que necesito para evitar que me veten las leyes o me hagan un juicio político´», aseveró.

Asimismo, indicó que los radicales que se alinearon con el Presidente «se tendrán que explicar o defenderse frente al Comité Nacional», porque «incumplieron un mandato del partido» cambiado el voto.

En la misma línea, remarcó el caso del diputado radical de Entre Ríos, Pedro Galimberti, quien renunció en el día de ayer para cederle su banca a la diputada del PRO, Nancy Vallejos, que votó en contra de la reforma jubilatoria en favor de los adultos mayores.

«(Galimberti) renuncia a la Cámara de Diputados, a cambio de un cargo en la represa de Salto Grande por más de 10.000 dólares por mes, lo mismo que pasó en la discusión de la Ley Bases en el Senado cuando a una senadora (Lucila Crexell) le ofrecieron la embajada del UNESCO. Está al límite: Hacer renunciar a un diputado para ofrecerle otro cargo, para que asuma otro, para que vote distinto, es un mensaje político y, más allá de que en este caso sea un dirigente radical, es una práctica que todos los partidos políticos deberían condenar», destacó.

Paralelamente, recordó que esta ley sale gracias a «un acuerdo político» después que el bloque de UxP «depone su propio proyecto» para buscar un consenso mayor y así, «acompañar» la iniciativa de la UCR.

«Quienes votaron ayer en contra, la vez pasada argumentaron a favor de esta ley, con fundamentos muy sólidos de por qué era razonable recomponer las jubilaciones. Había todo un debate en la Cámara que tenía defensores, muy pero muy convencidos, entre ellos, los radicales que fueron quienes promovieron esto. Yo no soy un irresponsable que sale a denunciar cosas que no sabe. No tengo ninguna prueba, pero la verdad tampoco tengo ninguna duda», concluyó.