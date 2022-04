Santi Maratea reaccionó ante la fake news de su muerte

Ante la insólita noticia, el influencer le hizo un pedido especial a sus seguidores: «No preocupen a nadie de mi familia».

En las últimas horas circulo en las redes sociales una fake news que señalaba que Santi Maratea había muerto, ante esto el influencer realizó una serie historias para desmentir la información.

«Holis. ¿Se pueden calmar? Cómo van a inventar que me morí? Estoy vivo, acabo de llegar a la Argentina, pero cómo van a inventar que me morí, es la fake news de la fake news», comenzó diciendo el influencer solidario.

En su descargo deslizó un palito contra un periodista y le hizo un pedido especial a sus seguidores: «Tipo… pasó Daniel Hadad y dijo: ‘che, no da’. O sea no da. Calmense y no preocupen a nadie de mi familia».

Maratea regresó este martes a Buenos Aires luego de pasear por California, Estados Unidos, donde adquirió una remera Gucci para llevar al Coachella.