Santa Teresa: la colonia movilizada por la celebración del centenario

El intendente de Colonia Santa Teresa, Raúl Weyman hizo referencia a la programación para celebrar el centenario de la localidad, que se cumplirá el próximo 15 de octubre, que incluye importantes espectáculos y se prevee la finalización de obras que embellecen a este punto limítrofe de la provincia de La Pampa con Buenos Aires.

El jefe comunal contó a la Agencia Provincial de Noticias que “estamos en plenos preparativos tratando de que el pueblo esté de la mejor manera posible para su centenario del 15 de octubre, si bien se hacen algunos arreglos fuera de lo normal, lo cierto es que venimos trabajando todo el año, todo el tiempo, pese a la Pandemia nunca dejamos de hacer mejoras en la localidad”.

100 Años de vida

Comentó que “el viernes 15 de octubre tendremos el acto protocolar en el mástil, estará presente para tocar el Himno Nacional Argentino la Banda Militar de Toay y seguramente estarán desfilando los cadetes de Policía. Es un momento muy emocionante cuando la banda militar entona las estrofas de nuestro Himno Nacional, nos emociona a todos”.

Luego del acto y por la tarde habrá una misa, placas recordatorias y un muralista pintando frente a la plaza. Después de la misa estará el palco armado para los artistas locales y que la gente pueda disfrutar junto con los artesanos.

Para el sábado 16 de octubre desde las 18 hs las actividades serán al aire libre en el Club Deportivo Social Colonial con artistas locales, el humorista “Cacho” Garay y Los Tekis cerrando la noche musical. Las entradas ya están habilitadas para mil personas a partir de las nuevas habilitaciones, el predio es muy grande y tiene capacidad suficiente.

El intendente consideró que “la gente tiene ganas de salir, viene de mucho tiempo encerrada y si vienen artistas nacionales de renombre seguramente va a querer estar presentes. Además de la importante zona que tenemos en La Pampa también vendrán muchas de la provincia de Buenos Aires”.

Añadió que “ya han llamado de las localidades vecinas y gente que era del pueblo y que se encuentra viviendo por razones laborales muy lejos, todos quieren reservar entradas y desde el municipio le damos prioridad a quienes son del pueblo que viven en Colonia Santa Teresa y también a aquellos que son de acá pero que viven lejos”.

Participación en las Ligas provinciales

Sobre el deporte informó que “estamos participando en las Ligas Municipal y Senior que organiza la Subsecretaría de Deportes de la provincia, por nuestra parte siempre colaboramos con el club, ayudando a mantener sus instalaciones porque también las usamos para las actividades municipales, esperemos que podamos seguir compitiendo porque con la Pandemia se nos complicó a todos”.

Instituciones intermedias

Admitió que “tenemos una muy buena relación con las instituciones intermedias, si bien no son muchas, pero permanentemente estamos trabajando juntos brindando el apoyo necesario, si en los pueblos chicos la municipalidad no apoya a las instituciones no sería una Municipalidad, debemos colaborar porque todo redunda en beneficios para la gente. Siempre tenemos que tenerlo muy en cuenta”.

Argentina hace

Raúl Weymann remarcó que en el programa nacional Argentina Hace “habíamos presentado un proyecto para los efluentes de la planta láctea pero lamentablemente no entraba en los requisitos del programa así que lo cambiamos para la construcción de cordones cunetas. De todos modos, nosotros ya nos adelantamos y estamos construyendo cordones cuneta con personal municipal porque tenemos todos los moldes”.

Plan Mi Casa y demás obras

Puntualizó que “tenemos 4 viviendas adjudicadas del Plan Mi Casa para empezar a construir y hay otras obras que queríamos terminar para esta fecha, pero se nos complicó con la Pandemia, por ejemplo, la obra de la biblioteca que si bien está muy avanzada no vamos a poder terminarla para el centenario, también el gimnasio del club de 300 metros2 que está terminado en un 80 por ciento. Por otro lado, se está haciendo la entrada al pueblo la nueva iluminación, se instaló el riego en las plazoletas, se van a hacer refacciones e instalación del riego en la plaza principal. La misma empresa que nos instaló el riego en la cancha de fútbol será la encargada de hacerlo en la plaza de la localidad. Se hicieron refacciones en la iglesia, en una casa que vamos a transformar en museo y Casa de la Cultura. Siempre hay obras en marcha”

Mensaje del centenario

Como mensaje del centenario aseguró que “estuvimos mucho tiempo esperando esta fecha tan importante como son los 100 años de Colonia Santa Teresa, si bien no lo podemos festejar como queremos ya que siempre hacíamos un almuerzo multitudinario, trataremos de hacer todo lo que se pueda o se nos esté permitido ya que como municipio tenemos que dar el ejemplo y no romper las reglas”.

Añadió que “quiero agradecer a la gente porque nos acompaña siempre, ellos ven que se hacen cosas y están conformes. Mi saludo en este centenario y que lo pasemos de la mejor manera posible. Cuando tengamos todas las habilitaciones podremos hacer un evento más grande ya que uno siempre desea que estén todos, que venga la mayor cantidad de gente posible. También debemos pedir disculpas a aquellos que no puedan conseguir su entrada para los eventos del centenario, pero la situación sanitaria si bien no está tan complicada como antes, debemos seguir cuidándonos y cumplir con los protocolos que se nos exigen”, finalizó.