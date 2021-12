Santa Rosa y General Pico marcharon a un mes de la muerte de Lucio Dupuy

Con velas blancas y globos, familiares y allegados recordaron al pequeño de cinco años Lucio Dupuy a un mes de su brutal crimen. Con una gran aplaudida, recorrieron los alrededores de la Plaza San Martín para pedir Justicia. «Es una caricia al alma el apoyo de la gente, nos hace fuerte», expresó su abuelo, Ramón Dupuy.

La movilización había sido convocada por el padre de Lucio, Christian Dupuy, quien a través de las redes sociales había publicado: «Quiero convocar a este domingo 26 de diciembre, a un mes de la partida de Lucio, a todos y todas las personas en cada plaza o lugar central de cada cuidad y pueblo». A esa hora comenzó a llegar un centenar de personas para acompañar a los familiares y para que «no sea olvidado». Cada uno se acercó con una vela, un globo blanco o con carteles.

Desde la Avenida San Martín, detrás de una pancarta con la leyenda «Justicia por Lucio», arribaron los abuelos del niño, Ramón y Silvia, visiblemente conmovidos por el momento, quienes se fundieron en un abrazo con manifestantes amigos. «Es una caricia al alma el apoyo de la gente. Es difícil hablar pero estar acá te hace fuerte para pedir justicia por Lucio. Día a día nos estamos preparando para esto, es una mochila muy pesada pero la vamos a llevar adelante», afirmó su abuelo. También estuvo presente su abogado querellante, José Mario Aguerrido.

Luego de prender velas y colocarlas en el mástil de la Municipalidad, los abuelos encabezaron una manifestación alrededor de la Plaza San Martín. Con una fuerte aplaudida, pidieron justicia por su nieto.

Odio de género.

El patrocinante de la familia querellante se mostró muy emocionado y sorprendido por la cantidad de personas que asistieron al lugar. «Es muy difícil hasta para llevarlo profesionalmente», expresó. En cuanto al estado de la causa, explicó que esperan que la acusación esté para abril. «Los fiscales están manejando una hipótesis de que hay un homicidio agravado por el vínculo, en el caso de la madre, y por alevosía y ensañamiento, teniendo en cuenta las características de la víctima», mencionó.

Por su parte, comentó que conformaron un equipo con una criminóloga y un forense de Buenos Aires para «insistir en que hay un homicidio de odio de género». «Entendemos que ese agravante es el más complicado de acreditar porque hay que hacer análisis de tipo psicológico y adentrarnos en la vida de las dos acusadas», señaló e indicó que para ello se debe realizar «un historial y perfil respecto de las dos personas».

«La autopsia habla por sí sola, respecto a cierta perversidad en perjuicio de Lucio, y más perverso aún si sabemos que fue extendido en el tiempo. Hay particularidades que nos permiten hablar de crimen de odio, es decir que no va a quedar solo en el homicidio y tendrá agravantes como el abuso sexual», describió.

En tanto, aseguró que «la materialidad del hecho está probada», más allá de si la madre se encontraba o no en el domicilio al momento del hecho. «Estaría en condiciones de decir que la madre también estuvo y ella tenía una obligación de garantía respecto a la integridad física de su hijo que evidentemente no cumplió, sea porque ella era la autora de los golpes o porque permitía de que la otra persona lo agrediera de forma permanente. Esto se va a probar», sostuvo.

– ¿Van a apelar que las acusadas no estén juntas en el mismo pabellón y comunicadas entre sí?

– Eso se resolvió el viernes en el Tribunal de Impugnación, quien afirmó que la cuestión no era admisible para plantear un recurso. La máxima sanción para cualquier persona en proceso es la prisión preventiva y la ley procesal pampeana avala esa decisión. La prohibición de contacto es una medida sustitutiva y en la Formalización se tendría que haber insistido en esa cuestión pero nosotros no nos conformábamos como querellantes en ese entonces. De todas maneras, que permanezcan en el mismo lugar de detención no es algo a preocuparse, más allá de la bronca que puede generar porque se puede pensar que es un privilegio. Pero cualquier cosa que puedan acordar, luego se debe probar; y hoy en día no hay ninguna prueba que las pueda desligar de la situación a ninguna de las dos.

– ¿La familia está conforme con que pasen este trance en San Luis?

– El abuelo de Lucio dijo, ni bien pasó esto, que estaban de vacaciones, pero lo aceptan. Por el nivel de aceptación que tienen con el régimen legal pasó lo que pasó; y entendieron, por más que no estaban de acuerdo, de que lo que resolvía la Justicia estaba bien. Nunca se imaginaron de que el nene estaba pasando por esto y creemos que Lucio naturalizó el maltrato y no pudo expresar lo que le pasaba.

En Pico marcharon en memoria de Lucio.

(General Pico) – Vecinos y vecinas piquenses marcharon anoche por las calles del centro de la ciudad para exigir que se haga justicia por Lucio Dupuy, al cumplirse un mes de su homicidio. Cerca de dos centenares de personas se convocaron ayer en la Plaza San Martín, y al pie un mural con una foto del niño, encendieron velas en su memoria.

Luego, partieron hacia el microcentro de la ciudad en caravana, por la Avenida San Martín, con pancartas y fotos para hacer escuchar el pedido.

La movilización de anoche la encabezó Christian Dupuy, padre del niño asesinado. Junto a él estuvieron algunos familiares, allegados y amigos, y vecinos y vecinas de la ciudad.

«Convocamos a todos en memoria a él, para que se haga justicia. Queremos que se apruebe la ‘Ley Lucio’ para que ningún niño pase más por el calvario por el que pasó él. En cuanto al tema de la causa lo lleva nuestro abogado, nosotros podemos hablar del dolor. El tema judicial lo maneja (el abogado) Mario (Aguerrido)», dijo Christian Dupuy.

El padre del niño indicó que la marcha de anoche, además de Santa Rosa y Capital Federal, se replicó también en casi todas las provincias.

Por último, marcó que desde el momento del hecho, muchos hombres y mujeres que son padres y madres de niños y niñas se contactaron con él, para contarle de situaciones similares que les toca atravesar con sus hijos e hijas.

«Tengo muchos mensajes, algunos los puedo leer. Trato de difundir las situaciones de ellos y principalmente que se investiguen todos los casos, para que no pase nada. Hay una criatura en el medio y hay que escucharlos. Las redes sociales son una herramienta para difundir todos los casos y hay que dar una mano a la gente que necesita y más que nada, hay que pensar en los niños», agregó.

Infanticidio.

El pequeño Lucio Dupuy fue asesinado durante la noche del viernes 26 de noviembre pasado, en la vivienda de la calle Allan Kardec, del barrio Atuel, donde vivía junto a su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de ella, Abigail Páez. Ambas mujeres permanecen detenidas acusadas de haberle provocado la muerte al pequeño, tras darla una feroz golpiza.

Por el gravísimo hecho hubo movilizaciones masivas en Santa Rosa y en General Pico, pero también en otras localidades pampeanas y en otros puntos del país.

El Ministerio Público Fiscal conformó un equipo especial de fiscales, integrado por Verónica Ferrero, Marcos Sacco y Walter Martos, para investigar el caso.

Las acusadas de este crimen fueron trasladadas a un establecimiento penitenciario de la provincia de San Luis, luego que en un grupo de manifestantes, durante una de las primeras movilizaciones en la capital pampeana, atacara la sede de seccional Sexta, donde estaban detenidas.

Espósito Valenti y Páez fueron imputadas por el delito de «Homicidio calificado por el vínculo» y «Homicidio simple», respectivamente. Ambas permanecerán en prisión hasta la finalización del proceso. Anoche, en otra masiva movilización, la ciudad de General Pico volvió a exigir que se haga justicia por este atroz infanticidio.