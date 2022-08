Santa Rosa tendrá tres nuevas cisternas para aportar a la actual red

En la ciudad de Santa Rosa, Aguas del Colorado a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, construye la segunda cisterna para garantizar un mejor abastecimiento a la población.

El proyecto de la construcción es de tres cisternas las cuales almacenarán un total de 15 millones de litros de agua, para dar respuesta a las necesidades de las y los ciudadanos de Santa Rosa, tener reservas en los momentos que se deban realizar trabajos de mantenimiento en el Acueducto del Río Colorado y disponer de mayores cantidades para temporadas estivales donde el consumo de agua potable aumenta notoriamente.

El agua potable es un recurso fundamental en el desarrollo y salud de las personas, los santarroseños, como la mayoría de la población pampeana, cuentan con el servicio de agua potable en sus hogares.

El agua potable necesita procesos y procedimientos especiales para llegar en condiciones óptimas para el consumo humano, esto significa que desde los organismos a cargo se estudia, proyecta, planifica y ejecutan acciones para que cada habitante pueda contar con este recurso esencial para la vida.

El gerente técnico de Aguas del Colorado, José Pico, explicó a la Agencia Provincial de Noticias que “se está construyendo la segunda cisterna de 5000 m3, de un complejo de tres que se tiene pensado para aumentar el abastecimiento de agua de la ciudad de Santa Rosa”.

“La primera cisterna ya está construida, entró en servicio en agosto de este año, tuvo un plazo de ejecución de poco más de ocho meses y esa obra se inició a finales de 2021. La empresa a cargo fue ECOP, que en estos momentos está construyendo la segunda cisterna. Antes de iniciar la construcción de la segunda cisterna, se tuvo que elevar el nivel del piso del lugar donde se emplaza la obra que se ejecuta para poder llevar por gravedad el agua de una cisterna a la otra. Cada una de las cisternas tienen una capacidad de 5.000 m3, entre las tres hacen 15 millones de litros más los 10 millones que ya tiene Santa Rosa, alcanzará una capacidad total de 25 millones de litros de agua para el abastecimiento de la ciudad, lo que permitirá tener una reserva importante en caso de necesidad de realizar tareas de mantenimientos en el Acueducto del Río Colorado, como también prevé el aumento de la población y mayor demanda de los vecinos”.

El contrato actualizado de obra para la segunda cisterna es de 400 millones de pesos, el avance de la misma es del 70% y la empresa que la realiza es ECOP.

Recurso vital

El agua es un recurso no renovable «que debemos cuidar y administrar porque de ella dependemos y es uno de los más significativos para la vida. Lo que no siempre se tiene en cuenta es la importancia que tiene el agua para la vida humana y el desarrollo de las sociedades. Esta desvalorización o no concientización de lo que ella significa y los medios que se utilizan para que llegue a cada hogar, parece restarle importancia y que se derroche o no se utilice de manera adecuada».