Santa Cruz: buscan a una turista estadounidense que se perdió en El Chaltén

Neha Malla, de 40 años, fue vista por última vez cuando decidió salir a hacer trekking sola.

Una turista norteamericana de 40 años se perdió recorriendo un sendero en El Chaltén, en el mismo lugar donde ya se perdieron dos personas durante este año. La desaparición fue reportada este martes por sus allegados, quienes relataron que el hecho se dio cuando «salió sola a recorrer un sendero» en la provincia de Santa Cruz.

Las autoridades santacruceñas decidieron montar un operativo de búsqueda que incluye a 50 personas entre baqueanos, profesionales y perros. Lamentablemente la situación climática dificulta el trabajo por las constantes lluvias y amenazas de nevadas.

La turista desaparecida fue identificada como Neha Malla. La última vez que la vieron cruzaba el puente del río Fitz Roy en el Parque Nacional Los Glaciares. Luego no se recibió más detalles de ella.

Malla integraba la comitiva de una empresa. El día que desapareció era de descanso de las actividades que estaban desarrollando. Aprovechando esa jornada libre decidió ir a hacer trekking sola. Antes de salir acordó que regresaría a las 4 de la tarde porque el grupo continuaba su viaje a Chile. Cuando se cumplió la hora prevista y al ver que no regresaba, el guía de la excursión emitió el alerta correspondiente.

Al día siguiente iniciaron el operativo de búsqueda. La zona donde se reporta la desaparición tiene antecedentes similares, según los lugareños «Es la tercera persona que se pierde durante 2023 en el sendero», al que llaman Loma del Pliegue Tumbado.

Con un dron que pertenece a la Comisión de Auxilio de El Chaltén, recorrieron los lugares donde se habían perdido las otras dos mujeres. Hasta el momento el resultado es negativo: «Lamentablemente todavía no encontramos nada”, relató Carolina Codo, médica fundadora de la Comisión de Auxilio del Centro Andino

Al momento ya son 50 personas las que están trabajando en la búsqueda. Están organizados en grupos de seis personas: “Se va traqueando las zonas por donde caminamos y tratando de rastrear con la ayuda también del Google Maps. Tenemos que organizarlo bien para que se rastrille la mayor cantidad de lugares en el menor tiempo posible”, señaló Codo.

Los rescatistas advierten que el clima no es el mejor para las tareas, ya que llovió este miércoles y cayó nevisca. “No sabemos si se lastimó, si tiene linterna o alimento y al estar sola no tenemos ningún tipo de comunicación, tenía pensado hacer la excursión hacia la Loma del Pliegue Tumbado, pero no se sabe si logró llegar a la cumbre, o en mitad de camino le pasó algo».

Malla vestía una campera fucsia, pantalón negro y mochila azul claro. Además, se solicitó la colaboración de los habitantes del lugar para aportar cualquier información que pueda ayudar a encontrar a la turista.

Las personas que tengan datos sobre el paradero de Neha pueden comunicarse con Parques Nacionales al teléfono fijo 02962 493 004 o al celular de emergencia 02966-83599.