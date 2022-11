Sandra Mihanovich y el mensaje que recibió de César Mascetti: «En la iglesia se metieron…»

La cantante recordó al compañero de vida de su madre, Mónica Cahen D’Anvers. en el programa de Andy Kusnetzoff y todos se conmovieron por la sorpresa.

A poco más de un mes de la muerte de César Mascetti, Sandra Mihanovich recordó al periodista que fuera compañero de vida de su madre, Mónica Cahen D’Anvers. Invita a «PH, Podemos Hablar» contó una experiencia conmovedora en la Misa que hicieron para recordar al conductor de Telenoche.

«Cuando cantábamos con Vane (su hermano) y con Sol (su sobrina) en la iglesia se metieron dos palomas. Dos palomas en el atrio”, contó. ¿Por qué es una experiencia conmovedora? Por el hobby de Mascetti.

“César era colombófilo. Soltaba las palomas y volvían. Eran como palomas mensajeras”, reveló Andy Kusnetzoff, amigo del periodista.

Tras el recuerdo, Sandra volvio a leer en el programa de Telefe la carta de despedida que escribió César Mascetti para el día de su sepelio: “Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de su perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros que perciben desde hace días lo que va a pasar… Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos. Estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas y que dentro de poco me llevarán con ella para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir, junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿Qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido”.