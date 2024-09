San Martín: mató a su abuela y escondió el cuerpo en un tanque de 200 litros

El nieto confesó el crimen después de varios días de búsqueda de la mujer, una asturiana de 75 años que residía en José León Suárez. El joven ya está detenido.

Un hombre de 27 años asesinó a su abuela, de 75, en una vivienda de José León Suárez, partido bonaerense de San Martín. El asesino confesó el crimen tras varios días de búsqueda de la víctima, que había sido reportada como perdida.

Vecinos y familiares de Estrella Domínguez Fernández, reportaron su desaparición a principios de septiembre y su nieto, Lucas Nahuel Pedraza, hasta se había sumado a la búsqueda a través de redes sociales.

«Por favor, ayúdenme a difundir, buscamos a mi abuela», escribió Pedraza, de 27 años, como si no supiera muy bien dónde había dejado los restos de su abuela tras matarla de un golpe.

Estrella era una asturiana de 75 años que llevaba décadas viviendo en Argentina. Su último domicilio fue una casa en Bidondo al 1500, en José León Suárez, en cuyo terreno hay dos construcciones más: la residencia de su nieto Lucas y otra vivienda, que está alquilada a un hombre que trabaja en una carnicería.

El testimonio de Lucas fue clave para embarrar la búsqueda de Estrella, pero también para descubrir cuál fue su destino.

La madre de Lucas -e hija de Estrella- quizo visitarla días atrás y cuando no la encontró en su casa le preguntó a su hijo qué había sido de ella. El joven le contestó que no sabía y que hacía 15 días que no la veía.

La hija de Estrella la buscó en hospitales de San Martín y en otros sitios donde podría haberse alojado, pero sin suerte, por lo que recurrió a la Policía.

En la comisaría Lucas repitió el mismo relato pero agregó detalles: había discutido con su abuela el 20 de agosto, y suponía que la mujer había viajado a España porque se había llevado su pasa porte.

Pero Estrella nunca dejó el terreno en José León Suárez. Así lo comprobó el fiscal de la UFI N° 6 de San Martín Ernesto Farber, quien ordenó un allanamiento en la casa como primera medida en la búsqueda de la mujer.

Los restos de Estrella fueron localizados dentro de un tambor de 200 litros que estaba en la terraza de su casa. En el mismo operativo los policías secuestraron un búho de madera que podría haber sido utilizado por Pedraza como arma homicida.

El fiscal también dispuso el allanamiento de la casa del inquilino bajo la sospecha de que podría tener cierta amistad con el nieto. Eventualmente Lucas confesó el crimen y quedó detenido e imputado.