San Lorenzo le ganó sin problemas a Chacarita y enfrentará a Vélez en los octavos de final de la Copa Argentina

En el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, el «Ciclón» venció al «Funebrero» con dos goles del paraguayo Iván Leguizamón.

San Lorenzo le ganó 2-0 a Chacarita Juniors, en Santa Fe, y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina 2024, instancia en la que se enfrentará a Vélez Sarsfield.

En el partido disputado en el estadio Estanislao Brigadier Estanislao López de Santa Fe, el paraguayo Iván Leguizamón abrió el marcador a los 8 minutos del primer tiempo y, a los 24, anotó el segundo.

Con este resultado, el equipo de Leandro Atilio Romagnoli clasificó a octavos de final, instancia en la que se encontrará con Vélez Sarsfield. Por la quinta jornada, visitarán a Unión de Santa Fe el sábado 15 de junio a las 16 en el estadio 15 de Abril.

Por su parte, los de Anibal Biggeri quedaron eliminados y no pudieron repetir su mejor actuación en el certamen que fue en la edición 2014/15 cuando alcanzó los octavos de final. Por la decimonovena fecha de la Zona A de la Primera Nacional, visitarán a Gimnasia de Jujuy el miércoles 12 de junio a las 15:30 en el estadio 23 de Agosto.

San Lorenzo empezó ganando el partido desde el vestuario, a los 7 minutos. A pasos de la medialuna del área, el delantero Leguizamón apuntó y sacó un zapatazo que fue de arriba hacia abajo y se coló en la ratonera del arco de su compatriota, Marino Arzamendia.

Un rato después, a los 24 minutos, el “Ciclón” amplió la ventaja con el tanto de Leguizamón. A pasos del área funebrera, el paraguayo recortó de derecha al medio para sacar un potente remate con la fortuna de que se desvió en la pierna de Sebastián Álvarez y se terminó metiendo por encima del arquero Arzamendia que quedó tirado en el piso.

En el complemento, Chacarita fue en busca del empate con la diferencia de jerarquía como obstáculo. A pesar de ello, el partido se fue achatando y al equipo de San Martín se le empezó a esfumar la posibilidad de ponerse en juego e igualar el cotejo en la cancha de Colón.

Las chances para Chacarita se terminaron cuando Matías Belloso, que había ingresado tan solo cinco minutos antes, fue expulsado a los 36 minutos de la segunda etapa. Tras una pelota perdida a pasos de la línea de fondo del arco sanlorencista, el jugador funebrero le tiró un manotazo a Agustín Giay que cayó inmediatamente al piso y el árbitro Leandro Rey Hilfer tomó la decisión de mostrarle la tarjeta roja.

Esta es la síntesis de San Lorenzo de Almagro vs Chacarita Juniors por la Copa Argentina 2024:

Copa Argentina – 16avos de final.

San Lorenzo de Almagro (2) vs Chacarita Juniors (0).

Estadio: Brigadier Estanislao López, Santa Fe

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Elián Irala, Eric Remedi; Iván Leguizamón, Nahuel Barrios, Alexis Cuello; Cristian Tarragona. DT: Leandro Romagnoli.

Chacarita: Marino Arzamendia; Maximiliano Meléndez, Sebastián Álvarez, Tomás Oneto, Nicolás Chaves; Nicolás Watson, Víctor Figueroa; Claudio Pombo, Fernando Brandán, Matías Pisano; Rodrigo Salinas. DT: Aníbal Biggeri.

Goles en el primer tiempo: 8m. Iván Leguizamón (S); 24m. Iván Leguizamón (S)

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Matías Rodríguez por Fernando Brandán (C) y Sebastián Cocimano por Víctor Figueroa (C); 25m. Francisco Perruzzi por Nahuel Barrios (S); 31m. Matías Vera por Matías Pisano (C) y Matías Belloso por Claudio Pombo (C); 40m. Elías Báez por Cristián Tarragona (S); 45m. Alexis Cuello por Tomás Medina (S), Mauro Pérez por Iván Leguizamón (S) y Sebastián Blanco por Eric Remedi (S)

Incidencia en el segundo tiempo: 35m. Expulsado Claudio Pombo (C).