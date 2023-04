San Lorenzo le ganó a Atlético Tucumán y quedó como único escolta

El ciclón sumó 20 puntos y quedó a uno de River Plate, líder del campeonato.



San Lorenzo se impuso ante Atlético Tucumán por décima fecha de la Liga Profesional Foto NA: Prensa San Lorenzo

San Lorenzo le ganó 3 a 1 a Atlético Tucumán en su visita al estadio José Fierro y quedó como único escolta de River Plate, líder del campeonato, en el partido correspondiente a la décima fecha del torneo de la Liga Profesional.

Los goles del Ciclón fueron de Iván Leguizamón en dos ocasiones y Nahuel Barrios. El descuento para el Decano fue de Nicolás Romero.

Con este resultado, San Lorenzo suma 20 puntos y quedó a un punto, como único escolta de River Plate, líder del torneo. Mientras que Atlético Tucumán quedó con 8 puntos, a dos de Colón, último en la tabla general.

En una inquietante primera parte, al minuto del encuentro el árbitro Fernando Espinoza expulsó al entrenador del local, Lucas Pusineri, por gesto inapropiado. En cuanto al juego, San Lorenzo arrancó más organizado y presionando al Decano. A los 7, Iván Leguizamon se desmarca en el área para quedar mano a mano con Tomás Marchiori y con un disparo bajo, pone el 1 a 0.

A los 18 minutos, el Ciclón golpea nuevamente y anota el segundo de la mano de Nahuel Barrios, que desborda por izquierda y la colocó al primer palo.

Los minutos corrieron y el visitante empezó a dar espacios que Atlético Tucumán comenzó a aprovechar hasta que a los 24, luego de una gran atajada de Augusto Batalla, Nicolás Romero anotó el descuento. El VAR tuvo que intervenir para que el árbitro Fernando Espinoza convalidara el tanto. Para el juvenil fue el primer festejo con la camiseta del «Decano».

En un polémico final antes del descanso, el conjunto dirigido por Lucas Pusineri se quedó con dos hombres, por resolución del juez principal y el VAR, terminó expulsando Ignacio Maestro Puch por una supuesta falta y luego a Guillermo Acosta por protestar.

En el complemento, San Lorenzo manejó el juego tranquilo y el local comenzó a presionar para poder crear alguna jugada de contrataque con dos hombres menos en la cancha.

Trascurridos los 7 minutos, Gastón Hernández se fue expulsado por un pisotón contra Renzo Tesuri. San Lorenzo se quedó con 10.

A los 12, nuevamente Iván Leguizamón hace un jugadón por izquierda y define para el tercero.

Por la undécima fecha, San Lorenzo recibirá a Boca el próximo miércoles 12 desde las 16.30, el Nuevo Gasómetro. Mientras que el mismo día, Atlético Tucumán visitará a Estudiantes a las 21.30

Esta es la síntesis de Atlético Tucumán vs. San Lorenzo por la Liga Profesional:

Liga Profesional

Fecha 10.

Atlético Tucumán (1) – San Lorenzo (3)

Estadio: José Fierro.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Lucas Novelli.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Moisés Brandán, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Ignacio Maestro Puch, Ramiro Ruiz Rodríguez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Rafael Pérez, Gastón Hernández, Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida, Iván Leguizamón, Andrés Vombergar y Nahuel Barrios. DT: Ruben Darío Insua.

Goles en el primer tiempo: 7m Iván Leguizamon (SL), 19m Nahuel Barrios (SL), 25m Nicolás Romero (AT)

Gol en el segundo tiempo: 13m Iván Leguizamon (SL)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) R. Tesuri por M. Brandan (AT) y A. Bareiro por J. Elias (SL), 15m F. Perruzzi por A. Giay (SL), 16m E. Cerutti por N. Barrios (SL), 18m M. Estigarribia por M. Coronel (AT), 20m G. Maroni por A. Vombergar (SL), 28m F.Di Franco por B. Kociubinski (AT), 35m G. Lujan por I. Leguizamon (SL), 40m B. Guille por R.R. Rodriguez (AT).

Incidencias en el primer tiempo: 1m Expulsado Lucas Pusineri (DT AT), 42m Expulsado Ignacio Puch (AT), 43m Expulsado Guillermo Acosta (AT).

Incidencias en el segundo tiempo: 7m Gastón Hernández

Escrito por Nadia Yucheris

NA