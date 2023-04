Salud concretó jornada de concientización sobre Parkinson

En el marco del Día Mundial del Párkinson, que se conmemora cada 11 de abril, es que se realizó hoy una jornada destinada a equipos de salud, pacientes, acompañantes y familiares de personas que transitan esta enfermedad.

La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. Algunos casos son genéticos pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. La Jornada se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Lucio Molas donde los disertantes intercambiaron información con los asistentes respecto a causas, síntomas, tratamientos y experiencias respecto a la enfermedad

Dana Palacios, médica neuróloga explicó a la Agencia Provincial de Noticias que la enfermedad de Parkinson «es un trastorno degenerativo de progresión lenta que afecta zonas específicas del encéfalo. Se caracteriza por temblores cuando los músculos están en reposo (temblor en reposo), y cuando hay tono muscular aumentado (rigidez), lentitud en los movimientos voluntarios y dificultades para mantener el equilibrio (inestabilidad postural). Existen síntomas motores: como pueden ser temblor en reposo, rigidez, lentitud en los movimientos, inestabilidad en la marcha. y no motores como son trastornos cognitivos, neuropsiquiátricos, alteraciones del sueño, etc»

Por su parte Laura Vigliota jefa del Servicio de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas con respecto al tratamiento de esta enfermedad explicó que si bien no existe un tratamiento que proporcione la cura de dicha enfermedad «es fundamental que se cumpla el tratamiento indicado por el especialista en neurología y el tratamiento no farmacológico»

Vigliota amplió sobre los talleres que comienzan su curso a partir del día de mañana «se trata de talleres para el acompañamiento de los pacientes que transitan esta enfermedad, son talleres multidisciplinarios que se llevan a cabo en el Servicio de Rehabilitación con las profesionales de las áreas de kinesiología, terapia ocupacional, musicoterapia, rehabilitación neurocognitiva, fonoaudiología y psicología. Todos estos talleres tienen como propósito brindar una mejor calidad de vida e independencia de los pacientes».