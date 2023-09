Salieron a la luz todas las escenas eliminadas de Barbie

El reestreno de la película por tiempo limitado en las salas IMAX vienen con material adicional que develan algunas de las escenas que quedaron fuera del corte final.

Barbie fue, sin duda alguna, uno de los estrenos más importante del año. Con US$1.420 millones recaudados, la película de Greta Gerwig protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling fue un éxito en la taquilla mundial. Es por eso que ahora Warner Bros. decidió volver a estrenarla por tiempo limitado en las salas IMAX, y lo ha hecho a lo grande: con escenas eliminadas y tomas falsas.

En un inicio, Barbie iba a incluir una escena post créditos en la que podía ver a la narradora, Helen Mirren, en el parto de Midge. Finalmente, este momento fue descartado. A su vez, en la directora también reveló más material que no entró en el montaje final, como la creación de Barbielandia o un monumento a Barbie.

En cuanto a las tomas falsas, para este reestreno la producción incluyó un momento improvisado en el que, luego de que Barbie afirma no estar enamorada de Ken, el personaje de Will Ferrell y los ejecutivos de Mattel le sugieren a la muñeca que entable una relación con Thomas, el tren de la popular serie infantil británica, hecho que genera las risas de la protagonista.

Otra de las escenas falsas muestra a Ken cantando una versión masculina del éxito de Cyndi Lauper, “Girl Just Wanna Have Fun”, canción que suena al principio de la película durante la noche de chicas en la casa de Barbie. Claramente, la versión del personaje interpretado por Gosling es “Boys Just Wanna Have Fun”, en la que lo da todo no sólo en el canto sino también en el baile. Al terminar, todo el equipo completo (incluida Greta Gerwig) reaccionan a las carcajadas.

El homenaje a Tiburón de Michael Cera

Por otro lado, Michael Cera también protagonizó un momento que luego quedó fuera del montaje final: se trata de un homenaje al clásico de Steven Spielberg. Fue el director de fotografía, Rodrigo Prieto, en diálogo con Variety, quien confesó: “Grabamos un plano con Allan emulando a Tiburón. Él está aterrorizado cuando Ken choca con la ola y sale volando por los aires. Después hay un momento en el que el agente de policía ve cómo se están comiendo a alguien en el agua”.

“La cámara hace ese movimiento en el que te acercas al personaje a la vez que alejas el zoom y el efecto es que el fondo cambia. El plano es muy dramático y su interpretación también”, detalló al respecto. Además, recordó que Gerwig no dejaba de pedir que le pusieran el video una y otra vez para reírse. Esta versión no está incluida en la estrenada recientemente en IMAX.

Camila Olivera

NA