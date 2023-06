«Sabía que mi hija estaba muerta», dijo la madre de Cecilia

La mujer y otros familiares reconocieron algunos objetos que pertenecían a la joven desaparecida.

Gloria Romero, madre de Cecilia. Solo Chaco

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, confirmó este viernes la muerte de su hija, tras haber reconocido distintos objetos que pertenecían a la joven, y que habían sido hallados en un paraje cercano a la ciudad de Resistencia, propiedad del clan Sena, su familia política.

«El reconocimiento fue positivo», dijo Romero, en una conferencia de prensa que brindó esta tarde en la capital del Chaco, y añadió: «Sabía que era así… Sabía que mi hija estaba muerta».

Más temprano, y en la Sala de Armas del Instituto Médico de Ciencias Forenses de Chaco, la madre de la joven desaparecida, la hermana y su abuela fueron las encargadas de presentarse para reconocer si el dije, el anillo, la ropa y la valija pertenecían a la chica, de 28 años.

Asimismo, la mujer sostuvo que «me quitaron a mi hija, pero no me quitaron el miedo. Esto se tiene que terminar, pero sé que me espera un camino largo y duro».

«Cuando ustedes, los medios nacionales, se vayan yo voy a volver a ser una ama de casa que va a pelear con un palillo contra el poder», agregó Romero.

Además, convocó a una marcha para el próximo domingo: «A todo el Chaco, que vengan este domingo a apoyarme. Necesito a todo el que pueda venir acá. Estoy luchando contra titanes. Agarren una camiseta de la Selección, pongan una estrella rosa y escriban justicia por Cecilia», afirmó Romero, quien estuvo acompañada por Viviam Perrone, integrante de la agrupación Madres del Dolor.

NA