Rusia volvió a sembrar la muerte en Kiev con aviones no tripulados

El saldo parcial de este nuevo episodio de guerra ocurrido tras la visita del presidente de China a Moscú era de cuatro víctimas fatales.

Centro educativo alcanzado por un ataque de Rusia sobre Ucrania con aviones no tripulados Press service of the Kyiv Regional Prosecutor’s Office/Handout via REUTERS

Rusia lanzó un enjambre de drones sobre Ucrania durante la noche, matando al menos a cuatro personas cerca de Kiev en una demostración de fuerza mientras el presidente de China, Xi Jinping, salía de Moscú con promesas de amistad pero poca mención pública de la guerra.

Las sirenas resonaron en la capital y partes del norte de Ucrania y el ejército dijo que había derribado 16 de los 21 drones suicidas Shahed de fabricación iraní.

Impacto en bloques de viviendas y un centro educativo

Dos bloques de viviendas y un centro educativo en la ciudad ribereña de Rzhyshchiv, al sur de la capital, quedaron parcialmente destruidos, informó el Servicio Estatal de Emergencias en la aplicación de mensajería Telegram.

Allí murieron cuatro personas y otras quedaron enterradas bajo los escombros: más de 100 trabajadores y 28 vehículos fueron desplegados al lugar, y que la búsqueda de sobrevivientes continuaba.

Reacción presidencial

“Más de 20 drones asesinos iraníes, además de misiles, numerosos incidentes de bombardeos, y eso es solo una última noche de terror ruso contra Ucrania”, escribió el presidente Volodímir Zelenski en Twitter.

En una aparente referencia a la visita del líder chino, agregó: «Cada vez que alguien trata de escuchar la palabra ‘paz’ en Moscú, allí se da otra orden para tales ataques criminales».

La cumbre Putin-Xi Jinping

Recibir a Xi esta semana fue el mayor gesto diplomático de Putin desde que lanzó la guerra hace un año y se convirtió en un paria en Occidente, apuntó la agencia de noticias Reuters.

Xi y Putin se refirieron como queridos amigos, prometieron cooperación económica y describieron las relaciones de sus países como óptimas.

Los dos líderes «compartieron la opinión de que esta relación ha ido mucho más allá del alcance bilateral y ha adquirido una importancia crítica para el panorama global y el futuro de la humanidad», según el comunicado emitido por China.

Terció la Casa Blanca

La Casa Blanca instó a Pekín a presionar a Rusia para que se retire de Ucrania para poner fin al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Washington también criticó el momento del viaje, pocos días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra Putin por cargos de crímenes de guerra por deportar a niños ucranianos pero Moscú alegó que acogió a niños para su protección.

El plan de paz chino

China propuso un plan de paz para Ucrania el mes pasado, que Occidente descartó en gran medida como vago en el mejor de los casos y, en el peor, como una estratagema para ganar tiempo para que Putin reagrupara sus fuerzas.

“Un alto el fuego en este momento, congelando las líneas donde están, básicamente le da el tiempo y el espacio que necesita para tratar de reequiparse, reequiparse, para compensar ese gasto de recursos”, comentó el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

Elogios de Putin

Putin elogió a Xi por el plan y culpó a Kiev y Occidente por rechazarlo. Kiev, por su parte, acogió con cautela la propuesta china e instó a Pekín a considerar el propio plan de paz de Ucrania, mientras que Zelenski solicitó a Xi que hable con él.

Ucrania dice que no puede haber paz a menos que Rusia se retire de la tierra ocupada y Moscú contrapone que Kiev debe reconocer las «realidades» territoriales, refiriéndose a la afirmación de Rusia de haber anexado una quinta parte de Ucrania.

La guerra

Las únicas ganancias notables de Rusia en los últimos cuatro meses están alrededor de la pequeña ciudad de Bakhmut en el este, pero Kiev decidió en las últimas semanas no retirarse allí, envalentonadas porque sus defensores estaban infligiendo suficientes pérdidas a los atacantes rusos para justificar resistir.

En una actualización de inteligencia, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que el asalto de Bakhmut de Moscú podría estar perdiendo fuerza.

Es probable que un contraataque ucraniano en los últimos días al oeste de Bakhmut alivie la presión sobre la amenazada ruta de suministro a la ciudad, según la actualización del miércoles.

Todavía existía el riesgo de que la guarnición ucraniana pudiera estar rodeada, pero ahora había «una posibilidad realista de que el asalto ruso a la ciudad esté perdiendo el impulso limitado que había obtenido».

El uranio empobrecido

Gran Bretaña también rechazó las acusaciones de Moscú de que suministrar a Ucrania municiones fabricadas con uranio empobrecido creaba un riesgo de «colisión nuclear».

Aquel país confirmó el lunes que estaba suministrando a Ucrania tales proyectiles, utilizados por muchos militares para penetrar armaduras debido a la alta densidad del metal.

«No hay amenaza para Rusia, se trata simplemente de ayudar a Ucrania a defenderse», proclamó el secretario de Relaciones Exteriores.

(Extracto de un artículo de Dan Peleschuk, de la agencia Reuters)

