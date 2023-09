Rugby: Francia jugó con aplomo y se llevó un gran triunfo ante los All Blacks en el debut mundialista

El equipo galo estuvo sólido en las formaciones fijas y derrotó a Nueva Zelanda por 27-13.

Gael Fickou se escapa a la marca de Scott Barrett en el Stade de FranceNA – Reuters

En un partido muy emotivo, aunque no tan bien jugado, Francia sacó chapa de local y derrotó a los All Blacks por 27-13 en el encuentro inaugural del Mundial de Rugby 2023 que se disputó en el Stade de France de Saint-Denis en un cotejo correspondiente al Grupo A.

El Seleccionado local jugó con mucho aplomo y concentración, lo que le permitió maniatar a un equipo con muchos recursos ofensivos como los All Blacks, que lucieron incómodos y en casi ningún momento del encuentro lograron imponer su juego característico de pelota viva.

Damian Penaud y Gregory Alldritt celebran el triunfo francés. Crédito: Reuters

Las acciones igualmente arrancaron favorables al conjunto neocelandés, que llegó rápidamente al try a los dos minutos mediante el velocísimo wing Mark Telea. Parecía que se iba a venir el aluvión negro en París, pero Francia bancó la parada y recortó rápidamente distancias mediante un penal de su mejor jugador del partido: el fullback Thomas Ramos.

El primer tiempo continuó con una tónica de partido muy pareja y con ambos pateadores anotando puntos para sus respectivos equipos: en ese contexto de extrema paridad Francia logró irse al descanso por un exiguo 9-8 a favor.

En el complemento los All Blacks volvieron a golpear nuevamente mediante su wing Mark Telea y pasaron al frente a los 3 minutos, aunque paradójicamente esos serían los últimos puntos que anotarían en el partido.

This was a HUGE kick from Ramos! 😲#RWC2023 | #FRAvNZL pic.twitter.com/WfAPdunJhA

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 8, 2023

Francia con su orgullo herido empezó a empujar y a jugar cada vez mejor. El wing Damian Penaud avisó primero con una jugada incisiva que se terminó diluyendo, pero muy rápidamente logró imponerse sobre el andarivel derecho para anotar el try que le permitió a Les Bleus pasar adelante en el encuentro.

Luego el fullback Thomas Ramos comenzó a manejar con mucha sobriedad los hilos del partido y amplió la ventaja mediante sendos penales hasta que a falta de dos minutos el ingresado Melvin Jaminet anotó el try que estableció el score final 27-13 en favor de Francia, que arrancó con el pie derecho su participación en el Grupo A y se ilusiona con tener un buen cruce en cuartos de final.

Resultado y formaciones:

Francia (27): Thomas Ramos; Damian Penaud, Gael Fickou, Yoram Moefana y Gabin Villiere; Matthieu Jalibert y Antonine Dupont; Charles Ollivon, Gregory Alldritt y François Cros; Thibaud Flament y Cameron Woki; Uini Antonio, Julien Marchand y Reda Wardi.

Entrenador: Fabien Galthié

Nueva Zelanda (13): Beauden Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown y Mark Telea; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Ardie Savea (cap), Dalton Papali’i y Tupou Vaa’i; Scott Barrett y Samuel Whitelock; Nepo Laulala, Codie Taylor y Ethan de Groot.

Entrenador: Ian Foster

Puntos del primer tiempo: 1´ try de Mark Telea (NZ), 4´, 19´ y 28´ penales de Thomas Ramos (FRA), 25´ penal de Richie Mo´unga (NZ).

Resultado parcial: Francia 9-8 Nueva Zelanda

Puntos del segundo tiempo: 3´ try de Mark Telea (NZ), 15´ try de Damian Penaud convertido por Thomas Ramos (FRA), 25´ y 33´ penales de Thomas Ramos (FRA), 37´ try de Melvin Jaminet (FRA).

Amonestado: ST, 18´ Will Jordan (NZ)

Cancha: Stade de France, Saint-Denis

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)

Asistentes: Karl Dickson y Christophe Ridley (Inglaterra)

TMO: Tom Foley (Inglaterra)

NA