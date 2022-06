Rotundo éxito en la promoción del Banco de La Pampa

Con más de 1.800 comercios adheridos, la promoción del 30% de descuento y 6 cuotas sin interés propuesta por el Banco de La Pampa resultó un éxito. Asimismo, desde la entidad bancaria se informó que los créditos de hasta 100.000 pesos, a tasa 29% y con un plazo de 24 meses, anunciados días atrás por el gobernador Sergio Ziliotto, ya completaron un 50% ($1.000 millones) del monto destinado.

En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el presidente del Directorio del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, expresó su satisfacción por el buen funcionamiento de las promociones del BLP: “tenemos muy buenas repercusiones de todos los comercios, se notó el movimiento de gente comprando, incentivando el consumo, como dice el gobernador, empezando a mover la economía siempre de abajo para arriba y la recepción de la promoción ha sido muy buena, nosotros esperábamos algunos comercios menos, hay 1.800 adheridos a la promoción, clientes del Banco que trabajan con la promoción así que muy contentos”.

Si bien los números finales se conocerán cuando pasen las transacciones de las tarjetas, el titular del BLP recordó que la promoción tiene una semana más porque dura hasta el 25 de junio: “La verdad es que estamos muy conformes y la gente lo valora mucho, no solamente el porcentaje de descuento sino las 6 cuotas sin interés, que son muy importantes”.

Consultado sobre la recepción por parte de clientes de la nueva línea de crédito de hasta $100.000 a tasa del 29%, con una cartera de $2.000 millones, informó: “es una tasa de interés que no existe en el mercado, una súper promoción para lo que son los valores de tasas de interés para un préstamos personal. Llevamos 8 días hábiles y estamos llegando a los $1.000 millones de cartera, es decir el 50% del objetivo”.

La línea para obtener el crédito es 100% automática, las clientas y clientes ya están preclasificados para el mismo y lo pueden gestionar a través de un cajero automático, homebanking o app del Banco de La Pampa, “lo solicitan y el préstamo se deposita en la caja de ahorro. Ha sido una medida no solamente muy eficaz en cuanto a las características del préstamo sino muy importante por el momento en que el gobernador tomó la decisión de ponerla vigencia porque sin dudas son, al día de hoy, $1.000 millones que no hacen más que incentivar el consumo”.