Rolón: construyen un Hospedaje para incentivar el turismo

En Rolón a través de un Plan Argentina Hace, con un presupuesto de $ 17millones se ejecuta la obra de equipamiento urbano de un Hospedaje para la localidad.

Desde el municipio se presentó el proyecto para la construcción de un Hospedaje para la localidad, ya que no existe ningún hotel ni albergue para los visitantes que deseen pernoctar. El edificio del Hospedaje de Rolón se construye sobre un ex asilo de ancianos municipal, que no funciona desde hace tiempo y se recicla para este fin.

La presencia de un Hospedaje tiene como objetivo promover el turismo en la localidad y dar una solución a los viajantes, teniendo en cuenta que Rolón es limítrofe con provincia de Buenos Aires y se encuentra ubicado sobre una ruta de las más transitadas de La Pampa.

El Hospedaje de Rolón contará con siete habitaciones con baño privado, lobby/desayunador con capacidad para un petit restaurante. Tendrá un espacio común con sillones y servicio de TV/Cable e internet.

También contará con una parrilla de uso común, cocheras cubiertas para ocho vehículos y patio interno lo suficientemente amplio para poder planificar una piscina a futuro o lugar de esparcimiento con diseño de jardín. El acceso a las cocheras es privado por acceso independiente dentro del predio. El hospedaje es un servicio que Rolón, por el momento no puede ofrecer y desde la comuna se desea generar equidad con otros pueblos vecinos en lo que respecta a la oferta de turismo. La construcción de esta infraestructura otorgará 36 puestos de trabajo a los habitantes de esa localidad. El Plan Argentina Hace tiene el doble objetivo de generar empleo genuino y dejar a cada localidad del país infraestructuras para su crecimiento y desarrollo.