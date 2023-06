Roland Garros: Francisco Cerúndolo le ganó a Taylor Fritz, y es el segundo argentino en los octavos de final en París

Francisco Cerúndolo logró otra victoria de las grandes ante uno de los mejores del mundo, Taylor Fritz, y avanza en Roland Garros – Créditos: @Christophe Ena

(Photo by Clive Mason/Getty Images)

Por la tercera vuelta de Roland Garros, Francisco Cerúndolo alcanzó otra victoria impresionante en una temporada que lo mantiene en un gran nivel. Esta vez, el tenista porteño de 24 años se impuso por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-5 al estadounidense Taylor Fritz, número 8 del mundo y noveno preclasificado del Grand Slam parisino, y avanzó por primera vez a los octavos de final de ese torneo. No será el único argentino que jugará en esa instancia del Abierto francés: más temprano, Tomás Etcheverry, un año menor, bajó a un top 20, el croata Borna Coric (16° del ranking de la ATP) en sets corridos por 6-3, 7-6 (5) y 6-2 y también se instaló en la segunda semana del certamen.

El actual número 1 del tenis argentino se recuperó de un primer parcial adverso y remontó el duelo en el estadio Suzanne-Lenglen para quedarse con el juego en cuatro sets, en lo que significó su sexta conquista sobre un top 10. Antes, Fran había derrotado dos veces a Casper Ruud, en Bastad -cuando el noruego era el número 5- y en Barcelona -ya era el 3 del ranking-, al ruso Andrey Rublev (8°) en Hamburgo, al canadiense Félix Auger-Aliassime (6°) en Miami y al italiano Jannik Sinner (8°) en Roma, todos en el último año.

¡DISFRUTALO, FRAN! 👏🇦🇷

Cerúndolo se metió en la segunda semana de #RolandGarros. 🔝 pic.twitter.com/7zKH7cdvtV

— ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 3, 2023

En la próxima etapa, Cerúndolo se enfrentará a otra de las estrellas del circuito, el danés Holger Rune, número 6 del mundo, que también este sábado venció al argentino Genaro Olivieri en tres sets. Será la oportunidad de seguir haciendo historia en un Grand Slam que el tenis nacional asalta como en los mejores tiempos: Fran es el 19° argentino en avanzar a los octavos de final de Roland Garros desde 2000 y Argentina tiene la segunda mayor cantidad de jugadores en lograr ese objetivo en ese lapso, solamente superado por España, con 24.

“Estoy feliz. Fue un partidazo, muy duro, ante un gran jugador, top 10, que le pega muy fuerte a la pelota”, describió el vencedor luego de la batalla contra el norteamericano. “Tenía que aguantar y contragolpear lo más que podía, y tomar la iniciativa cuando me quedaba a mí la posibilidad porque lo que más le cuesta es la defensa y no tenía que dejarlo jugar en ataque cómodo, porque lo hace muy bien”, amplió Cerúndolo.

“Tuve que salir a buscarlo y me salió bien”, contextualizó el diestro de 24 años, de revés a dos manos, que ocupa el puesto 23 en el ranking mundial. “Al principio me costaba un poco el partido y no le podía encontrar la vuelta. Me venía muy plano el revés y me molestaba, además de que no veía nada porque sobre la cancha había como una contraste de luz y sombra”, confesó Cerúndolo.

El comienzo del festejo de Francisco Cerúndolo, que derrotó a Taylor Fritz y avanzó a los octavos de final de Roland Garros. – Créditos: @Christophe Ena

“Después empecé a jugar mejor, y al final los nervios que aparecen son los de cerrar el partido, pero ya me sentía distinto al principio”, completó su análisis, luego de haberse dejado caer sobre el polvo de padrillo cuando sentenció el juego. Habían pasado dos horas y 50 minutos de partido. Cuando llegó al vestuario y tomó su teléfono, exteriorizó su felicidad plasmándolo en sus redes sociales. “A la segunda semana de Rolanga! Octavos el lunes! Vamos!”, escribió quien esta semana había dejado atrás al español Jaume Munar y al alemán Yannick Hanfmann.

Que felicidad!! A la segunda semana en rolangaa!!

Octavos el lunes! Vamosss 🫡💪 https://t.co/SokqM8Z7Nc

— Francisco Cerúndolo (@FranCerundolo) June 3, 2023

Cerúndolo se encontrará ahora con Rune, que fue finalista este año de los Masters 1000 de Roma y Montecarlo y ganador del ATP 250 de Munich. Registran un único antecedente, por el Challenger de Manerbio, Italia, en 2019, que fue favorable al argentino por 7-6 (4) y 6-0, en otro contexto muy distinto al actual. No obstante, Fran avisa: “Vengo en un gran año y me tengo mucha fe”.

El tenis argentino no conseguía tener dos representantes menores de 25 años en los octavos de final de un Grand Slam desde el US Open de 2005, cuando avanzaron Guillermo Coria y David Nalbandian.

Textbook material from @FranCerundolo 😮#RolandGarros pic.twitter.com/3KXVVVJ8rA

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2023

Para Cerúndolo, este desempeño es el mejor de su carrera en los cuatro torneos grandes que encabezan el circuito, igualando la misma instancia alcanzada esta temporada en Australia, donde no pudo con Auger-Aliassime. Desde entonces, su juego más desenvuelto y su fortaleza anímica fueron en ascenso, hasta el punto de convertirse en el argentino de mejor ranking y quedar muy cerca de establecerse entre los 20 que lideran la clasificación.

Fritz venía que tener un acalorado duelo con el último francés que quedaba en competencia, Arthur Rinderknech, cuando fue abucheado por el público local en gran parte del partido y terminó reclamándoles silencio airadamente luego de conseguir el triunfo en cuatro sets, en un ambiente muy adverso. Con ese antecedente fresco del jueves, Cerúndolo pasó a ser el favorito de quienes estaban en las tribunas y recibió una catarata de aplausos y algunas sonrisas con un condimento extra.

Francisco Cerúndolo tuvo el respaldo del público local al vencer a Taylor Fritz en la tercera vuelta de Roland Garros. – Créditos: @Christophe Ena

El lunes, en un horario por definir y coincidiendo por el desafío que Etcheverry tiene por la misma etapa ante el japonés Yoshihito Nishioka (33°), Fran tiene por delante la gran oportunidad de revivir aquella victoria sobre Rune de hace cuatro años y dar otro gran paso en Roland Garros y en su carrera.