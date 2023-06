Rodríguez Larreta y su compañero de fórmula : «Sería bueno que represente diversidad»

«Nombres de candidatos a vicepresidente no tengo todavía, pero será alguien que acompañe mi vocación de trabajo y de cambio», señaló el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO.

Horacio Rodríguez Larreta de campaña en Salta.PRO

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó hoy que aún no tiene «nombres de candidatos» que puedan acompañarlo en la boleta, aunque consideró que su compañero de fórmula debería representar «diversidad» y acompañar su «vocación de trabajo».

«Nombres de candidatos a vicepresidente no tengo todavía, pero será alguien que acompañe mi vocación de trabajo y de cambio. Sería bueno que represente diversidad que es algo que enriquece», enfatizó Rodríguez Larreta.

Durante una visita a Santa, el dirigente del PRO precisó: «Puede ser alguien del interior, ya que yo soy de la Ciudad de Buenos Aires. Puede ser diversidad de género o de especialidad, teniendo en cuenta que soy economista, o distinto partido. Algún tipo de diversidad sería bueno».

Al participar de las actividades por el e 202º aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, el precandidato presidencia afirmó que de ser electo buscará construir «un país cada vez más federal».

«El federalismo empieza por casa, yo no voy a venir desde Buenos Aires con el dedo para venir a decir quién tiene que ser candidato en Salta. Para eso tenemos el PRO acá en la provincia, con Inés Liendo que es nuestra referente y ellos son los que tienen que organizar las candidaturas y las listas», enfatizó.

Tras haber quedado inscriptas alianzas electorales, Rodríguez Larreta afirmó que en Juntos por el Cambio continúan «sumando, lo cual es muy importante para cambiar la Argentina, para luchar contra la inseguridad».

En ese punto, destacó la importancia de construir «una fuerza amplia que dé la pelea para ganarle al kirchnerismo y devolverle a la gente la ilusión y los sueños».

«Sumamos a José Luis Espert, a Margarita Stolbizer y seguimos sumando para cambiar a la Argentina», puntualizó el dirigente del PRO.

Al plantear su plan para bajar la inflación, Rodríguez Larreta indicó: «Primero, no gastar más de lo que tenemos, basta de déficit fiscal. Segundo, basta de maquinita, no emitimos más. Tercero, una ley para independizar el Banco Central y que el Gobierno no le pueda pedir más plata cada vez que quiere gastar de más. Y cuarto, un boom de exportaciones para terminar con el cepo, los tipos de cambio y los parches».

El precandidato presidencial participó en la noche del viernes de la ceremonia de la Guardia Bajo las Estrellas, en el monumento al general Güemes, junto al gobernador local, Gustavo Sáenz, y la intendenta de la ciudad, Bettina Romero.

NA