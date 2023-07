Rodríguez Larreta presentó sus medidas para bajar la inflación, con la promesa de «déficit cero» el primer año

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio dio a conocer un paquete de medidas económicas que impulsaría si gana las elecciones. Dólar, créditos y salarios, otros de los puntos abarcados.

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio dio a conocer una serie de medidas económicas que impulsaría en caso de llegar a la Casa Rosada. Foto: @horaciorlarreta

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta presentó sus propuestas para bajar la inflación y afirmó que el objetivo, en caso de llegar a la Casa Rosada, es «llegar al déficit cero el primer año».

«Hoy ir a un supermercado, a un almacén de barrio, es una angustia, un dolor de cabeza, incertidumbre, no sabés qué te vas a encontrar, los precios. La inflación es hoy uno de los dolores más duros, más concretos que sufre la Argentina. No se puede predecir el futuro, no se puede planificar», sostuvo el referente del PRO.

Desde un mercado barrial en Morón, el jefe de Gobierno de la Ciudad remarcó que «más allá del slogan, el cómo» es lo que importa y agregó: «Nuestra campaña es de propuestas, el camino que muestra cómo se hace para cambiar estos dolores que sufren los argentinos».

Tras advertir que lo que hizo el Gobierno para intentar contener la escalada de precios «no sirvió», Rodríguez Larreta indicó que varias de sus propuestas económicas apuntan a «corregir o terminar el déficit fiscal y ordenar las cuentas».

«No vamos a gastar más de lo que ingresa. Vamos a revisar el Presupuesto línea por línea, para sacar todo gasto innecesario, equilibrar las cuentas y llegar al déficit cero el primer año», planteó.

Y continuó: «Vamos a eliminar el déficit de las empresas públicas: eliminar ineficiencias y privilegios. Todas van a tener que ser rentables y tener números equilibrados».

Asimismo, remarcó que «el Congreso no va a poder aprobar ninguna ley que implique un gasto si no se justifica de dónde salen los fondos».

Con el objetivo de terminar con la «inestabilidad monetaria y cambiaria», el postulante presidencial se comprometió a «modificar la Carta Orgánica del Banco Central para que sea realmente independiente» y señaló que las autoridades de la entidad monetaria «no van a poder ser removidas políticamente».

«Vamos a trazar un sendero de salida del cepo y de unificación de lo que hoy son 18 tipos de cambio y también vamos a impulsar un muy agresivo plan de apertura de mercados para aumentar las exportaciones desde el primer día: con eso se acaba el problema del dólar para siempre», aseguró.

Otra de las medidas anunciadas apunta a «recuperar el crédito, para que las empresas puedan invertir, aumentar la producción y generar más trabajo», así como también se comprometió a «promover la baja de impuestos».

Finalmente, subrayó que «al final del (eventual) mandato el salario real va a estar recuperado» y le ganará a la inflación.

NA