Rodríguez Larreta le contestó a Berni: «Basta de insultos»

El Jefe de Gobierno de la Ciudad respondió a los dichos del ministro de Seguridad bonaerense, quien había apuntado contra su par porteño, Eugenio Burzaco.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respondió hoy a las críticas del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, contra su par porteño, Eugenio Burzaco.

Ayer, durante una entrevista, Berni fue categórico con respeto al ministro de Seguridad porteño: «Que Burzaco no me llame porque lo puteo».

Por eso hoy, contestando una pregunta respecto a la “sensación generalizada de desgaste y cansancio social enorme que puede derivar en situaciones muy peligrosas”, Horacio Rodríguez Larreta pidió que los enfrentamientos políticos no desvíen el foco del crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza.

“Acá lo grave y lo dramático es que perdimos una vida. Hay una familia destrozada, la familia del colectivero asesinado. Ese es el drama principal, no cambiemos el foco”, puntualizó en primer lugar.

“Entrar en las discusiones de la política, mientras tenemos una familia destrozada, a mi me parece una falta de respeto. Ver a los políticos peleándose, el señor Berni diciendo que lo va insultar a Burzaco… Basta de insultos, arremanguémonos y laburemos”, remarcó Larreta.

En ese sentido, el precandidato presidencial por Juntos por el Cambio destacó algunas medidas de seguridad que funcionan actualmente como “el anillo digital” y “la tecnología de cámaras en la General Paz”: “Veamos cómo podemos mejorarlo, cómo podemos cuidar a la gente que entra y sale todos los días entre la Ciudad y la Provincia”, propuso.

“Basta de insultos, no vamos a ningún lado, con agresiones e insultos tenemos el país que tenemos”, reiteró Larreta respondiéndole a Sergio Berni.

“De ninguna manera me voy a enganchar en peleas y discusiones”, enfatizó y reiteró: “Yo no me engancho en los insultos”.

Además, Horacio Rodríguez Larreta destacó el trabajo de la fuerza de seguridad porteña, la cual intervino en la agresión a Berni durante la manifestación de colectiveros: “Valoro el trabajo de ayer de la Policía de la Ciudad, una vez más. Lo salvó al señor Berni, terminamos con ocho policías en el hospital. Para eso tiene que estar la Policía, ahí, en la calle. Frenó una situación de muchísima violencia”.

“Acá lo que hay que hacer es laburar, arremangarnos y trabajar todos juntos, y lo digo con el orgullo de que en la Ciudad de Buenos Aires hoy tenemos la tasa de delito más baja de la historia, que nunca es cero, no pretendo eso. Trabajamos todos los días por mejorar y los resultados se ven”, cerró Larreta.