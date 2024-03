Rocío Oliva relató cómo fue el día que Claudia Villafañe «no permitió que ingresara al velorio» de Diego Maradona

«Vos tenés que estar acá, a él le hubiese gustado eso», le decían las hermanas del 10 en aquel entonces a quien supo ser pareja del exfutbolista muchos años.

En la noche de este sábado, Rocío Oliva estuvo como invitada en La Noche de Mirtha Legrand, junto a Coco Sily y otras personalidades del espectáculo y la medicina. Como era de esperarse, la diva le consultó a la joven por su relación con Diego Maradona y cómo llegó a conocer al 10 del mundo: «Lo conocí en Mar del Plata, fuimos de vacaciones con una amiga, nos cruzamos y me guiñó el ojo», comenzó relatando Oliva.

Tras ser consultada sobre si el ídolo argentino fue violento con ella, la flamante periodista deportiva contestó: «No. Yo tenía 22 años y tenía un carácter fuerte. Él me dijo: ‘Ninguna mujer me ha dicho las cosas que vos me decís», indicó.

Luego, la joven relató el día que no la dejaron ingresar al velorio de quien supo ser el amor de su vida, según ella misma señala: «Estaba ahí, me dijeron quedate acá y no me dejaron entrar. Se pasaron la pelota entre todos, nadie quería tener un problema con nadie, pero fue Claudia la que no me dejó entrar al velorio».

Finalmente, la expareja del 10 destacó la personalidad de Maradona y reveló que no ha vuelto a sentir ese amor: «Él fue muy generoso conmigo, yo voy a estar eternamente agradecida con Diego. Hasta hoy, es el hombre más importante de mi vida. No me pude enamorar de nuevo».