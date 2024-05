Roberto Cachanosky, sobre Milei: «Vendió liberalismo pero aplica políticas intervencionistas»

El economista, un referente de posturas liberales, cuestionó las principales medidas del gobierno.

El economista liberal Roberto Cachanosky cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei y advirtió que en muchos temas claves está haciendo “lo contrario a lo que prometió”.

“Milei estuvo vendiendo algo que no iba a poder cumplir. Está haciendo las cosas inversas a las que dijo, sube impuestos en vez de bajarlos, puso un tipo de cambio máximo que es un control de precios. Vendió liberalismo pero aplicó políticas fuertemente intervencionistas”, sostuvo.

Además, alertó que “si vos liberas todos los precios de la economía, le ponés un techo a los salarios y lo que estás haciendo es licuarlos. Al mismo tiempo, le puso un techo al tipo de cambio. Complicas el consumo, la exportación y la inversión no va a venir mientras esté el cepo. No veo cómo salir de esto”.

Cachanosky advirtió que “cuanto más tiempo tenés el cepo, más complicado va a ser salir. Tenes una caída muy fuerte en el nivel de actividad económica, industria y construcción. Eso te afecta a la recaudación, eso hace que tengas que hacer un esfuerzo más grande para sostener el equilibrio fiscal».

«Me parece que están encarando de forma complicada el manejo de lo que recibieron. El ajuste pasa básicamente por el sector privado, aumentaste y extendiste el impuesto PAÍS, volviste a ganancias, tenes el aumento del impuesto a la tasa de combustibles todo el tiempo. Me llega la factura de gas, la cantidad de impuestos es impresionante. Detrás de cada aumento de tarifas, hay un impuestazo. Todo lo contrario a lo que él dijo en la campaña”, señaló Cachanosky en declaraciones radiales.

Consideró que Milei “dijo cosas que se sabía que no se podían cumplir, como la dolarización. Yo no estoy en contra, pero no se podía hacer. Él planteó la dolarización como un modelo estandarte de campaña, cuando se sabía que no se podía porque no había con qué. Dijo que tenía 10 mil millones de dólares y nunca aparecieron. Lo primero que hizo fue rajar a Emilio Ocampo”, el economista impulsor de la dolarización.

Dijo que “se hace muy difícil imaginar por dónde va a meter un gol porque tendría que cambiar todo de nuevo, cambiar el equipo económico y presentar un plan de estabilización».

Sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “es un hombre más de finanzas y no sé si entiende toda la macro. Vos podés hacer artificios financieros durante un tiempo pero al mismo tiempo tenés que tener un plan económico que cambie las expectativas de los agentes económicos”.

Explicó que ejemplo de ese tipo de iniciativas fueron “el Plan Austral, que cambió por completo las expectativas de los agentes. Otro fue la convertibilidad”.

«No veo cuál va a ser el motor que va a mover la economía de acá en adelante. La inversión va a tardar en venir y las exportaciones están afectadas por un atraso del tipo de cambio. No sé cómo va a mover la economía”, señaló.

Además, Cachanosky dijo que el Gobierno «no está limpiando el balance del Banco Central, lo está ensuciando. La deuda del BCRA crece más rápido que las reservas que compran. Ellos dicen las reservas que compran, no te dicen las reservas que liquidan”.