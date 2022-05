River logró un empate en Fortaleza por Armani y acaricia la clasificación

El Millonario empató 1 a 1 con el elenco brasileño, por la cuarta fecha del Grupo F y sigue al frente de las posicione para acercarse a la clasificación a los octavos de final. Silvio Romero adelantó al local y Enzo Fernández, de penal, para los de Nuñez.

La necesidad de Fortaleza por sumar tres puntos indispensables para sostener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final fueron de la mano de las convicciones de su entrenador, el argentino Juan Pablo Vojvoda, aplicado alumno de la escuela de Newell’s Old Boys que pregona e inculca el fútbol de juego asociado con permanente vocación ofensiva.

Y si no volvió a ponerse en ventaja el conjunto del norte de Brasil fue pura y exclusivamente por su arquero, ya que Armani tuvo cuatro atajadas notables, tras remates con destino de red efectuados en dos oportunidades por Lucas Lima, Yago Pikachu y Romero.

«En el primer tiempo teníamos que corregir por la derecha de nuestra defensa, pero el devenir del partido no nos dio tiempo. De hecho Andrés Herrera y Paulo Díaz no la pasaron bien en esos primeros 45 minutos, cuando Fortaleza concentró el juego por ese sector», puntualizó.

Tras señalar que la «cancha estaba en mal estado», el «Muñeco» reconoció que «más allá de eso, hay que aprender de estos partidos para que no vuelva a pasar en la Copa. Porque si se repite, lo podemos pagar caro. Por suerte esta noche tuvimos al «Flaco» Armani que sacó todo», aceptó.

«Pero insisto en que no hay que alarmarse con lo que pasó en este partido, porque constituye un aprendizaje para corregir las cosas que hicimos mal y poder solucionarlas a futuro», remarcó.

«Pero no me parece que esto haya sido algo tan distinto a lo que puedo dar, porque no creo haber bajado el nivel en este tiempo. Lo que pasa es que en partidos como el de hoy, cuando a uno le llegan mucho, estás más en actividad y se siente mejor», subrayó finalmente Armani, de 35 años.