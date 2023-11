Riquelme acusó a Macri de querer imponerle la incorporación del «9 de Qatar para promocionarlo»

El candidato a presidente de Boca aseguró que «son las elecciones más fácil de la historia» para los socios y recordó una curiosa anécdota con Macri.

Luego de la derrota ante Estudiantes por la Copa Argentina, el vicepresidente y candidato a presidente de Boca, Juan Román Riquelme, brindó una jugosa entrevista en la que aseguró que ganará las elecciones y apuntó contra Mauricio Macri, integrante de la fórmula opositora.

En este marco, Riquelme acusó a Macri de querer imponerle la compra de un jugador qatarí a cambio de renovar el sponsor de la camiseta, que en ese momento era Qatar Airlines.

«Estuvimos un año sin sponsor. Yo supe un mes antes que nos íbamos a quedar sin sponsor, porque el señor este que quiere poner al nuevo presidente me dijo que si no traíamos al 9 de Qatar para promocionarlo para el Mundial, nos quedábamos sin sponsor», reveló el ex futbolista.

Sobre por qué no aceptó, Román fue contundente y sentenció: «Yo amo este club, prefiero a Benedetto o a Cavani antes que traer el 9 de Qatar que no se quién es. Yo dije que no porque cómo me van a imponer que traiga al 9 de Qatar».

Sobre las elecciones que se celebrarán en 10 días, Riquelme se mostró confiado. «Las vamos a ganar. Sino no me presento. Te juego lo que vos quieras. Es la elección más fácil: o elegís ser un club de fútbol o que te usen para hacer política. Los socios la tienen muy fácil porque ellos son los dueños», aseguró.