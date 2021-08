Ricardo Fort no descansa en paz: ahora su ex salió a cruzar a Rocío Marengo

La vida de Ricardo Fort fue signada por los escándalos. Y una vez fallecido sigue todo igual: no puede descansar en paz.

Primero habla uno, luego le contesta otro. Y así todo el tiempo, como un loop interminable. Esta vez el que volvió a hablar fue la ex pareja de Ricardo Fort, Rodrigo Díaz, quien le apuntó a Rocío Marengo.

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, Rodrigo Díaz le dijo a Marengo desde «cuatro de copas» hasta que dice que «habla de cosas de las que no sabe nada».

La palabra de Díaz

“¿Por qué no sale a hablar Eduardo (Fort) que es el hermano? ¿Qué tiene que salir Rocío que en esta historia es una cuatro de copas? No sabe nada. Si la ve Ricardo la baja de un hondazo de la televisión”.

“Ella empezó a andar con Eduardo después de que murió Ricardo. Hace siete años que están y él falleció hace ocho. No estuvo en el velorio, nunca la ví en la casa de Ricardo”.

“¿Por qué tiene que salir a hablar? ¿La usa de vocera?…Eduardo nunca se quiso exponer pero la está usando de vocera o ella le quiere pegar a todo el mundo”.

La palabra de Díaz sobre la familia de Fort

“Lo digo por una persona muy cercana a Ricardo que lo hacía pero no voy a dar nombres, lo dejo en incógnita”,

“Los hijos me parecen angelitos hermosos, los quiero muchísimo y son los únicos que pueden seguir con el legado de su padre. Después vamos a ser sinceros, cuando tuvieron que estar con él, no estuvieron”.

“A Eduardo lo ví una sola vez y me saludó así nomás. A Rocío no la conozco, nos habremos cruzado en algún canal de televisión pero nunca tuve trato con ella. Me parece una mina bárbara. Pero de él, cuando murió Ricardo, dijo que yo había gastado la tarjeta en Miami, que me compré cosas, después se enojó por una indirecta que le dije de una mujer con la que salía….Me hubiese gustado que hubiera tenido una devolución más linda”.

“Yo era un pibe bueno con códigos y lo único que dijeron cuando yo volví de Miami fue sacá tu ropa de acá. Yo agarré, retiré mis cosas y ni siquiera me llevé todo porque necesitaba un camión con todo lo que me compraba él”.