Revés judicial para L-Gante: revocaron la excarcelación y quedó a un paso de volver a prisión

La Justicia resolvió anular el fallo que otorgó la libertad del cantante y podría regresar a la cárcel en las próximas horas. Qué dijo Pablo Becerra, abogado de uno de los denunciantes del músico.

L-Gante podría volver a prisión .

Este jueves por la tarde, la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal revocó el falló que dictó la liberación de L-Gante en el marco de la causa iniciada en su contra por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de armas de fuego.

En diálogo , Pablo Becerra, abogado de uno de los denunciantes, explicó: “La Cámara considera que el revalúo de la prueba que hizo el juez de grado no corresponde para nada. La medida de coerción de la manera en la que está dictada no corresponde y la revoca, motivo por el cual tiene que actuar en consecuencia”.

Sobre este punto, el letrado indicó: “Nosotros consideramos desde el particular damnificado que tiene que inmediatamente proceder a la detención de Valenzuela, porque estaba en prisión preventiva”.

La decisión de la Justicia sobre la libertad de L-Gante .

Sin embargo, aclaró que la detención del músico, a 20 días de ser liberado, podría dilatarse: “Acá va a haber una guerra de criterios, porque lo más importante es entender si la resolución es suspensiva o devolutiva. Si es devolutiva, inmediatamente tienen que salir a detenerlo, si es suspensiva hay que esperar la vía recursiva que seguramente el doctor Storto (abogado de L-Gante) va a ejercer hasta Casación”.

“Si la Cámara dice ‘revocar el auto cuanto fuera impugnado’ es el fallo común de la Cámara de Apelaciones, pero la Cámara no puso eso. La Cámara dijo ‘revocar y actuar en consecuencia’. Lo que está diciendo es ‘¿Viste que estaba en libertad?, bueno, sacale la libertad’. La Cámara no está pidiendo que espere. El criterio del particular damnificado es que vuelva a estar detenido en prisión preventiva”, cerró Becerra.

L-Gante fue a la embajada de los Estados Unidos para intentar sacar la visa

Tras haber obtenido la libertad por una modificación en la causa en la que estaba detenido, L-Gante estuvo en la embajada de los Estados Unidos intentando iniciar el trámite para obtener la visa que le permita viajar a ese país.

De acuerdo con lo que dijeron en Socios del espectáculo (eltrece), el cantante no la habría podido obtener debido a que tiene una causa judicial. Al salir del edificio diplomático, el referente de la Cumbia 420 eludió la consulta que le hicieron desde la cuenta de TikTok @federomerook sobre si el organismo internacional le dijo que no.

Fuentes de la Embajada de los Estados Unidos, a su vez, explicaron que los registros de visas “son confidenciales bajo la ley estadounidense” por lo que se abstenían de hacer “comentarios ni dar detalles de casos individuales”.

“¿Te dieron la visa?”, le preguntaron. “Tamo’ en eso”, solo atinó a responder el músico.Se comunicó con el abogado de L-Gante que no respondió ante esa misma consulta y aseguró que el que podía dar declaraciones era el representante. Maxi El Brother evitó responder ante la requisitoria.

El trámite que intentaba realizar L-Gante tenía que ver con su intención de reanudar su gira internacional y la mirada puesta, obviamente, en el mercado de los Estados Unidos.