Revelan cómo está Madonna tras su internación: «No para de…»

Hace una semana Madonna fue ingresada de emergencia en el hospital y tuvo que postergar su gira mundial.

Madonna fue dada de alta luego de permanecer internada en terapia intensiva por una infección bacteriana. La actriz estadounidense Rosie O’Donell, amiga de la reina del pop, aseguró en su cuenta de en Instagram que la cantante «se siente bien».

La reina del pop, de 64 años, abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos ayer jueves y, hasta este viernes, no habían trascendido muchos más datos sobre la convalecencia que ahora se desarrolla en su domicilio de Nueva York.

Cómo está Madonna tras su internación

Sin embargo, su entorno informó que la artista está todavía muy lejos de su estado óptimo, y no lo está pasando precisamente bien. Esos informantes han señalado al portal de noticias TMZ que Madonna no puede moverse de la cama debido a los fuertes dolores y mareos que todavía la aquejan. Por si no fuera suficiente, las náuseas derivadas de su enfermedad la llevan a «vomitar incontroladamente» y con excesiva frecuencia, acentuando así su particular calvario.

En cualquier caso, lo importante es que la estrella de la música se encuentra en la senda de la «recuperación total», como afirmaba su mánager, Guy Oseary, en un comunicado emitido a mediados de esta semana. Se desconoce oficialmente la verdadera gravedad de su dolencia y, por tanto, el riesgo real que conllevó para su vida: es muy probable que ella nunca vaya a pronunciarse con total franqueza sobre la experiencia, dado el secretismo con el que siempre ha gestionado todo lo relativo a su estado físico.

Según el diario británico Daily Mail, la clave estaría en el entrenamiento espartano de la diva, quien se habría sometido a doce horas diarias de ensayos para preparar su nueva gira mundial, y su tozuda negativa a aceptar que «ya no es joven». Otras fuentes señalan que Madonna llevaba cerca de un mes ignorando unos niveles moderados de fiebre que, finalmente, cristalizaron en tan grave infección.