Rescataron a Bob, el perro que fue ferozmente golpeado por su dueño en Flores

Residentes de Flores denunciaron el caso de maltrato animal después de que se difundiera un video de cómo el dueño del perro le daba una brutal paliza.

Los vecinos de Flores lograron este viernes que las autoridades rescataran a Bob, un perro que era sometido a un maltrato constante y a palizas brutales por parte de su dueño. El feliz desenlace se produjo después de que se difundiera un video de cómo el hombre golpeaba y arrastraba al animal por la calle.

Personal judicial y de la Policía de la Ciudad localizó la casa del hombre que fue visto maltratando a su perro en la zona de Rivera Indarte y Laferrere, en Flores.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó en las últimas horas que Bob ya está a salvo, y que el fiscal Carlos Rolero Santurián, titular de la la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), inició una causa de oficio contra el vecino señalado por maltrato animal.

La secuencia de terror ocurrió cerca de las 22 del jueves, y el video contiene imágenes sensibles porque se ve en primer plano el maltrato animal.

«Yo me asusté porque escuché un ruido muy fuerte afuera de mi casa y pensé que me estaban queriendo robar algo. Cuando me asomé por la ventana vi pasar al hombre y después cuando miré por las cámaras me encontré con esto», relató una vecina de Flores en declaraciones televisivas.